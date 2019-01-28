Traffico Roma del 28-01-2019 ore 18 | 00

Traffico Roma del 28-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 17:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E LA RomaNINA E TRA LA Roma FIUMICINO E VIA DELLA PISANA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DEL MARE E LA RomaNINA.. ANCORA ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 16:50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAVIA DEL MARE E LA RomaNINA.. ANCORA PROBLEMI SU VIA FLAMINIA, DOVE PER LAVORI POCO ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 15:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E ANAGNINA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA NELLE DUE DIREZIONI. Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO , TRATTO ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 15:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E ANAGNINA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA NELLE DUE DIREZIONI. Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO , TRATTO ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 13:20 MAX MAR. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, ANCORA DISAGI SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE. RIPERCUSSIONI ANCHE PER COLORO CHE DAL RACCORDO DEVONO IMMETTERSI SULLA FLAMINA. RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE UMBERTO I VERSO PONTE CAVOUR CI ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 13:20 MAX MAR. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, ANCORA DISAGI SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE. RIPERCUSSIONI ANCHE PER COLORO CHE DAL RACCORDO DEVONO IMMETTERSI SULLA FLAMINA. RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE UMBERTO I VERSO PONTE CAVOUR CI ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 12 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 12.20 PER UN INCIDENTE CHIUSA AL Traffico LA TANGENZIALE EST TRA IL BIVIO PER LA A24 E VIA DI PORTONACCIO VERSO LO STADIO OLIMPICO . IL Traffico E’ DEVIATO SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST. LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE E’ COMUNQUE TRANSITABILE PER COLORO CHE PROVENGONO DA VIA DI PORTONACCIO E SONO DIRETTI VERSO LA SALARIA. SEGNALAZIONE DI INCIDENTE ANCHE ALLA SERPENTARA SI ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 11:20 MAX MAR. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, ANCORA DISAGI SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE. RIPERCUSSIONI ANCHE PER COLORO CHE DAL RACCORDO DEVONO IMMETTERSI SULLA FLAMINA. IN CITTA‘ PER UN INCIDENTE SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE EST IN PROSSIIMTA’ DELLO SVINCOLO CON LA ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 09:50 MAX MAR. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, PERMANGONO CODE SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALTEZZA RACCORDO ANULARE. RIPERCUSSIONI ANCHE PER COLORO CHE DAL RACCORDO DEVONO IMMETTERSI SULLA FLAMINA. SEMPRE SUL RACCORDO UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E LA ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 09:50 MAX MAR. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, PERMANGONO CODE SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALTEZZA RACCORDO ANULARE. RIPERCUSSIONI ANCHE PER COLORO CHE DAL RACCORDO DEVONO IMMETTERSI SULLA FLAMINA. SEMPRE SUL RACCORDO UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E LA ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 09:20 MAX MAR. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, PERMANGONO CODE SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALTEZZA RACCORDO ANULARE. RIPERCUSSIONI ANCHE PER COLORO CHE DAL RACCORDO DEVONO IMMETTERSI SULLA FLAMINA. SEMPRE SUL RACCORDO UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E LA ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 09 : 00 : Roma INFOMOBILITÀ LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 08.50 PERMANGONO I DISAGI SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALTEZZA RACCORDO ANULARE. CODE A PARTIRE DA PRIMA PORTA CON RIPERCUSSIONI PER COLORO CHE DAL RACCORDO DEVONO IMMETTERSI SULLA FLAMINA. DIVERSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN QUESTI MINUTI CHE RALLENTANO IL Traffico, IN PIAZZA GIURECONSULTI SIAMO IN ZONA CORNELIA- RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA TUSCOLANA TRA IL ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 08:20 MAX MAR. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, PERMANGONO I DISAGI SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALTEZZA RACCORDO ANULARE. CODE A PARTIRE DA PRIMA PORTA CON RIPERCUSSIONI PER COLORO CHE DAL RACCORDO DEVONO IMMETTERSI SULLA FLAMINA. DIVERSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN QUESTI MINUTI CHE RALLENTANO ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 07:50 MAX MAR. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, PERMANGONO I DISAGI NEL QUADRANTE NORD DELLA CAPITALE A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SULLA VIA FLAMINIA ALTEZZA RACCORDO ANULARE. CODE A PARTIRE DA PRIMA PORTA CON RIPERCUSSIONI PER COLORO CHE DAL RACCORDO DEVONO IMMETTERSI SULLA FLAMINA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DI ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 07:20 MAX MAR. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IL Traffico INIZIA AD ESSERE INTENSO SULLE PRINCIPALI CONSOLARI CHE PORTANO AL CENTRO UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ DI CASTEL GIUBILEO VERSO IL CENTRO CITTA’ STESSA SITUAZIONE IN VIA DI TORRE SPACCATA ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 18 | 00
VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 17:50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 28-01-2019 ore 18:00 (Di lunedì 28 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 17:50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA , STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA RomaNINA.. CODE POI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE LO RICORDIAMO PER LAVORI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA VERSO FIUMICINO. ANCORA PROBLEMI PER LAVORI ANCHE SU VIA FLAMINIA, POCO DOPO IL RACCORDO ANULARE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREZIONE DEL CENTRO, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL Traffico . E SEMPRE PER LAVORI CODE A TRATTI SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI CASTEL GIUBILEO ANCHE IN QUESTO CASO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’. Traffico ...
romadailynews
JJesus_Official : @OfficialASRoma Sempre con voi!!! Forza Roma!!! (Anche a costo di trovare un po’ di traffico) ?????? #JJLupo… - _Carabinieri_ : #24gennaio #Carabinieri dei #NAS eseguiti 11 misure cautelari, 30 perquisizioni e il sequestro preventivo di una so… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 28-01-2019 ore 18:00', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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