Torna la Coppa Italia | ecco dove seguire Milan Napoli in tv e streaming

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo resta in vetta - Alexander Bolshunov Torna a -88 : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo resta in vetta - Alexander Bolshunov Torna a -88 : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Bob femminile - Coppa del Mondo St. Moritz 2019 : Elana Meyers Taylor Torna alla vittoria ad un anno di distanza : Da St. Moritz a St. Moritz: Elana Meyers Taylor, veterana statunitense, torna alla vittoria nella Coppa del Mondo di bob femminile ad un anno di distanza dall’ultima volta, ripetendosi sul durissimo (pieno di insidie) catino elvetico. È la diciassettesima affermazione in carriera nel massimo circuito internazionale per la nativa di Oceanside. torna a dominare la statunitense, come faceva nel 2014/2015, stagione nella quale dominò la Coppa ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Trondheim 2019 : Jarl Magnus Riiber Torna al successo - battuti Magnus Krog e Wilhelm Denifl : Il norvegese Jarl Magnus Riiber torna al successo nella Coppa del Mondo di Combinata nordica e si impone nella prima Gundersen di Trondheim (Norvegia). Davanti al proprio pubblico il leader della classifica generale ritrova il podio dopo il digiuno delle ultime due tappe e riprende così al meglio la corsa verso la conquista della prima sfera di cristallo della carriera. Riiber, partito quarto dopo il salto, ha saputo fare la differenza nel ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo resta in vetta - Alexander Bolshunov Torna a -88 : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo resta in vetta - Alexander Bolshunov Torna a -124 : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo resta in vetta - Alexander Bolshunov Torna a -124 : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Garmisch 2019 - Sofia Goggia : “Bello Tornare - la prova è andata bene” - Federica Brignone : “Posso crescere molto” : La prima prova della discesa libera di Garmisch (clicca qui per la cronaca), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019, ha riservato spunti interessanti per le nostre atlete. In primis ha segnato il ritorno, quantomeno a livello di test, per Sofia Goggia, dopo il lungo stop per infortunio, ma anche per le sue colleghe il primo assaggio sulla Kandahar è stato utile in vista del weekend. La prima a parlare al sito ufficiale Fisi.org è ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Trondheim 2019 : Jarl Magnus Riiber vuole Tornare al successo - l’Italia non parteciperà a questa tappa : Domani prenderà il via a Trondheim (Norvegia) la settima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Il fine settimana di gare inizierà come di consueto venerdì con il Provisional Competition Round, mentre sabato e domenica si svolgeranno due Gundersen con salto dal trampolino HS138 e 10 km di fondo. Andiamo quindi a scoprire cosa ci attende in questo appuntamento. Ancora una volta i riflettori saranno puntati sul norvegese Jarl ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Trondheim 2019 : Jarl Magnus Riiber vuole Tornare al successo - Alessandro Pittin pronto a confermarsi il migliore nel fondo : Domani prenderà il via a Trondheim (Norvegia) la settima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Il fine settimana di gare inizierà come di consueto venerdì con il Provisional Competition Round, mentre sabato e domenica si svolgeranno due Gundersen con salto dal trampolino HS138 e 10 km di fondo. Andiamo quindi a scoprire cosa ci attende in questo appuntamento. Ancora una volta i riflettori saranno puntati sul norvegese Jarl ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : Torna Filippo Ganna! Tante opportunità di podio per l’ultima tappa prima dei Mondiali : Non è più tempo di sperimentazioni per la Nazionale italiana di Ciclismo su pista. Ad un mese dai Campionati Mondiali, in programma dal 27 febbraio al 3 marzo a Pruszkow (Polonia), la formazione azzurra diretta da Dino Salvoldi e Marco Villa si appresta ad affrontare la sesta e ultima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. Ad Hong Kong (Cina) saranno numerose le opportunità di podio per la squadra italiana, che cercherà di sfruttare ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo resta in vetta - Alexander Bolshunov Torna a -124 : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo resta in vetta - Alexander Bolshunov Torna a -124 : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Ginnastica - quando si Torna in gara? Tutti i prossimi appuntamenti : 23-24 febbraio e 2-3 marzo da urlo tra Serie A - Coppa del Mondo e Jesolo : Siamo in pieno inverno, il periodo in cui la Polvere di Magnesio va in letargo e si assenta dalle gare. Le atlete sono nel bel mezzo del lungo periodo di allenamenti che precede poi l’inizio vero e proprio della stagione agonistica, tutte le ginnaste si stanno concentrando sull’apprendimento dei nuovi esercizi, si stanno perfezionando in palestra, vanno alla ricerca di un miglioramento continuo per poi essere al top quando conterà ...