Torna il Commissario Montalbano | titoli e date dei due nuovi episodi

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Subito dopo Sanremo arriva ile la Rai cala tutti i suoi assi: i duedella celebre fiction nata dai libri (pubbicati dalla Sellerio) di Andrea Camilleri andranno in onda su Rai1 l’11 e il 18 febbraio in prima serata. Girati nella primavera del 2018 dal regista Alberto Sironi, le due nuove puntate hanno come tema centrale quello dei migranti. Isono rispettivamente Una storia del ’43 e L’altro capo del filo e danno vita alla tredicesima stagione. Soprattutto rappresentano il modo migliore per celebrare i 20 anni di vita televisiva del personaggio letterario che in tv ha il volto di Luca Zingaretti. Curiosamente però uno deiè in parte ambientato fuori dalla Sicilia, addirittura in Friuli. La nuova stagione ha anche rappresentato l’occasione per rendere omaggio all’attore Marcello Perracchio, venuto a ...