Torino | una vittoria nel nome di Valentino Mazzola

Inter. Luciano Spalletti : A Torino “Sarà una partita molto fisica” : Vietato sbagliare contro i granata oggi alle 18. “Sarà una partita molto fisica” sottolinea mister Luciano Spalletti. Il tecnico dell’Intere

Inter - Spalletti : "Serve più 'garra' con una squadra come il Torino" : Milano, 26 gennaio 2019 " Dopo il pareggio Interno col Sassuolo , l' Inter di Spalletti dovrà riprendere la corsa alla qualificazione in Champions League in trasferta a Torino . Match complicato, ...

Manuel Agnelli : "Ho nostalgia dei Murazzi e di Torino quando era una città dark" : Se pensi agli Afterhours, pensi a Milano, alla circonvallazione, al Leoncavallo o magari al Forum di Assago, che lo scorso 10 aprile ha ospitato il concerto per celebrare i 30 anni della band. Ma per ...

Panico in piazza San Carlo a Torino - morta una seconda donna : L'articolo Panico in piazza San Carlo a Torino, morta una seconda donna proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Torino - panico in piazza San Carlo : morta una seconda donna : Roma, 25 gen., askanews, - A Torino è morta la signora Marisa Amato, rimasta vittima di un grave trauma vertebro-midollare in occasione degli eventi di piazza San Carlo il 3 giugno 2017. La paziente ...

Torino - panico in piazza San Carlo : morta una seconda donna : Roma, 25 gen., askanews, - A Torino è morta la signora Marisa Amato, rimasta vittima di un grave trauma vertebro-midollare in occasione degli eventi di piazza San Carlo il 3 giugno 2017. La paziente ...

Torino-Inter : Spalletti prepara una formazione insolita : Spalletti è pronto per Torino-Inter, l’allenatore conta molto anche su Maurito Icardi che prova a rimettersi in moto in campo.Dove l’astinenza da gol non ha ancora raggiunto il livello rosso ma comunque sta iniziando a lampeggiare. Con l’Inter che sta soffrendo tantissimo in attacco (4 gol nelle ultime6 di A) e pagando le difficoltà del suo marcatore principe. Finora il capitano ha segnato 14 gol in questa stagione: 9 in Serie A, 4 in ...

Kone - dall'Africa al Torino : a 14 anni riabbracciò la mamma a Roma. E oggi 18enne vive una favola : E' un agente di calciatori, romano, molto noto, nel mondo dei giovani, per la sua onestà. mamma Mariam decide di contattarlo, ma non sapendo come fare gli scrive un messaggio su Facebook: 'Signor ...

Torino - crolla pezzo del controffitto a scuola : ferita una studentessa di 15 anni : L'incidente in un'aula del seminterrato, adibita a palestra, dell'istituto Colombatto. Lievemente ferita un’allieva, che non ha riportato gravi conseguenze. Pochi giorni fa nella stessa scuola era avvenuto un altro incidente.Continua a leggere

“Compra una divisa da 200 euro e lavorerai all’aeroporto” : 500 truffati a Torino : Circa 500 persone avrebbero acquistato una divisa da lavoro in un negozio di Torino in cambio della promessa di occupazione all'aeroporto Caselle.Continua a leggere

Torino - Mazzarri : 'Abbiamo ssenze pesanti - ma mi aspetto una prestazione importante' : Torino - Mazzarri riparte dai giovani per dimenticare l'eliminazione in Coppa Italia contro la Fiorentina. Tra squalifiche, Izzo e Meité, e infortunati, Moretti e Baselli, Lukic c'è ma è al 50%, a ...

Il Museo Egizio di Torino come il Louvre di Parigi : “Presto una scuola per la ricerca artistica” : Il sogno di Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino: "Poter creare una scuola, come l'École du Louvre, in cui potersi formare dalla laurea al dottorato e poi, perché no, continuare a lavorare da noi. La ricerca scientifica sia al centro: senza la conoscenza non possiamo intraprendere nessuna attività di conservazione e promozione".Continua a leggere

Roma - Di Francesco ora ha "problemi" di abbondanza : con il Torino Zaniolo e Pastore per una maglia : Contro il Torino il dubbio sarà tra Pastore e Zaniolo, perché Lorenzo Pellegrini giocherà in mediana con Cristante. Ma già dalla partita contro l'Atalanta, Di Francesco avrà tre giocatori per una ...

I rider di Foodora - cosa ha stabilito (davvero) la sentenza del tribunale di Torino : La Corte di Appello di Torino ha in parte accolto il ricorso di cinque rider di Foodora i quali chiedevano il riconoscimento della subordinazione nel loro rapporto di lavoro. Mentre in primo grado le loro istanze erano state completamente respinte, con questa sentenza si intravede invece uno spiragl