Top club d' Europa | Guardiola incorona Juve | Bayern e Barca | ma snobba il Real

Mercato di gennaio - la Top-10 dei club che hanno speso di più in Europa : Milan in vetta : La finestra di gennaio è ancora aperta ma è possibile fare un primo bilancio. I rossoneri hanno piazzato due colpi importanti e sono in testa alla classifica; diverse big d'Europa invece preferiscono ...

Calcio - la Top 20 dei club più ricchi al mondo : Con 356,2 milioni di Euro, il Real Madrid attualmente ha i ricavi commerciali più elevati al mondo, a testimonianza dell'appeal internazionale di cui gode il marchio Real Madrid. Malgrado la discesa ...

Real Madrid club più ricco al mondo - nessuna italiana tra le Top 10. Juve undicesima : Niente Italia, tanta Spagna, tantissima Inghilterra e persino un pizzico di Germania e Francia. Questo passa, nelle prime dieci posizioni, il convento della Deloitte Football Money League, classifica ...

Deloitte Football Money League - il Real Madrid il club più ricco al mondo : Juventus fuori dalla Top10 : I campionati sono entrati nella fase importante ed è arrivato il momento dei bilanci anche in relazione alla gestione dei club più importanti anche e soprattutto in termini di fatturato. Le 20 società più importanti hanno generato in totale ricavi pari a 8,3 miliardi di euro nella stagione 2017/18, con una crescita del 6% ai valori dello scorso anno. Sono i dati del report Deloitte Football Money League, al primo posto il Real Madrid ...

Calciomercato Genoa - Prandelli su Piatek al Milan : 'Aspetto l'ufficialità. Ma è da Top club' : Lunedì pomeriggio non sarà sicuramente in campo e non perché proprio il Milan sarà con ogni probabilità la sua prossima squadra: Krzysztof Piatek salterà il match contro i rossoneri perché ...

Uefa - i ricavi dei club in Europa nel 2017. La Top 30 : FOTO : L'Uefa ha pubblicato la decima edizione del rapporto annuale di benchmarking dei club europei. Il testo mette in luce i ricavi ottenuti dalle società di tutto il continente nel 2017, entrate derivanti ...

L'Europa e il calcio : comandano i Top club e la Premier : Nel rapporto annuale Uefa che sarà presentato nelle prossime ore, e che troverete in edicola sulla Gazzetta dello Sport con l'analisi di Fabio Licari, la fotografia del calcio europeo di prima ...

Ricavi in crescita e utili : Kpmg fa la radiografia ai conti dei Top club : Le principali società europee hanno Ricavi in crescita e conti in utile, nonostante i crescenti costi del personale. L'articolo Ricavi in crescita e utili: Kpmg fa la radiografia ai conti dei top club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Chelsea e Barcellona fanno affari : possibile scambio tra i due Top club : Chelsea e Barcellona lavorano ad uno scambio tra attaccanti che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore: tutti i dettagli Chelsea e Barcellona sono al lavoro per mettere a segno uno scambio che favorirebbe entrambi i club. Secondo le indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra infatti, le due società sarebbero al lavoro per invertire le maglie di Willian e Malcom, due calciatori molto interessanti per le loro doti offensive. Il ...

Juve - sfuma Balerdi : accordo con un altro Top club europeo : Seguito dalla Juventus , Leonardo Balerdi può finire in Bundesliga . Come scrive il Corriere dello Sport , il 19enne difensore del Boca ha un principio di accordo con il Borussia Dortmund: contratto da 5 anni e ruolo da protagonista. I bianconeri sono sempre più lontani.

Juve - Ronaldo : "Lavoro per essere sempre al Top e i miei club vincono. Caso Mayorga? Accuse disgustose" : Non sono ossessionato dai premi individuali ". Se lo dice lui è giusto credergli. Certo, qualche dubbio era venuto, visto il modo in cui aveva accolto il Pallone d'Oro finito all'ex compagno di ...

Hamsik : 'Napoli tra i Top club d'Italia ed Europa. Orgoglioso dei miei record in azzurro' : In questo tempo il Napoli è cresciuto e diventato una delle squadre migliori del mondo. Abbiamo puntato a vincere il campionato in Italia per alcuni anni. Sfortunatamente abbiamo solo sfiorato il ...

Juventus - che accordo con Adidas : i bianconeri tra i Top club d'Europa : Juventus e Adidas hanno rinnovato la loro partnership fino al 30 giugno 2027. Il nuovo accordo prevede un minimo garantito di 408 milioni di euro per 8 stagioni . Entro il 31 dicembre Adidas verserà, ...

Balotelli - attacco al Nizza e all'allenatore Vieira : 'non facciamo due passaggi - voglio giocare in un Top club' : In un video all'apparenza pubblicato e poi rimosso, Mario Balotelli avrebbe rivolto un attacco durissimo ai compagni del Nizza e all'allenatore Vieira Mario Balotelli sarebbe arrivato al punto di ...