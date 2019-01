Tina Cipollari | duro attacco da Rossella Intellicato | “Maleducata | martella le persone”

Uomini e Donne - Tina Cipollari demolita dall'ex avvelenato : "Quanto prende al mese per fare la cafona" : L'ex tronista Rossella Intellicato è tornata ad attaccare Tina Cipollari, dopo che tra le due a Uomini e Donne non c'è mai stato un gran bel rapporto. Anzi, la Cipollari e la Intellicato arrivarono ai ferri corti circa tre anni fa, con uno scontro che fu anche censurato, perché sarebbe stato ritenut

Uomini e Donne - Tina Cipollari demolita dall'ex avvelenato : 'Quanto prende al mese per fare la cafona' : L'ex tronista Rossella Intellicato è tornata ad attaccare Tina Cipollari, dopo che tra le due a Uomini e Donne non c'è mai stato un gran bel rapporto. Anzi, la Cipollari e la Intellicato arrivarono ai ...

Uomini e donne - Tina Cipollari e il mistero di Mediaset : ecco perché Barbara D'Urso non la nomina mai : Esce allo scoperto, Barbara D'Urso , e finalmente svela perché non nomina mai Tina Cipollari . Quello della opinionista di Uomini e donne 'censurata' dalla conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani : "Tina Cipollari? L'acqua fa meno male delle parole" : Gemma Galgani, intervistata dal settimanale 'Uomini e Donne Magazine', in qualche modo, è tornata a parlare di Giorgio Manetti. L'ex cavaliere fiorentino è stato citato dall'ex fidanzata, durante l'intervista, per un parallelismo con Rocco, con cui è finita in malo modo tra recriminazioni, attacchi, urla e gesti mal digeriti da entrambe le parti: Si tratta di due storie diverse e neppure minimamente paragonabili. Per carità. Giorgio è sempre ...

Tina Cipollari trasloca a Firenze per amore del fidanzato : Tina Cipollari fa sul serio con il fidanzato Vincenzo Ferrara ed è pronta a trasferirsi a Firenze per amore. Da circa un anno l’opinionista di Uomini e Donne sta vivendo un’intensa storia d’amore con il ristoratore fiorentino. Tina e Vincenzo sono molto innamorati e la vamp, forse stanca di fare la spola fra la Toscana e Roma, avrebbe deciso di comprare casa a Firenze. In questi giorni infatti la coppia è stata paparazzata ...

Tina Cipollari passeggiata romantica a Firenze con il nuovo fidanzato : Tina Cipollari trascorre sempre più tempo a Firenze, dove vive e lavora l’attuale compagno, Vincenzo Ferrara. Dopo la fine del suo matrimonio con Chicco Nalli, da cui ha avuto tre figli, Tina infatti ha ritrovato l’amore con Ferrara, proprietario di un ristorante. Dopo che la loro relazione è stata resa pubblica due sembrano inseparabili sono stati fotografati da “nuovo” mentre passeggiano romanticamente per il capoluogo toscano, scambiandosi ...

Tina Cipollari potrebbe traslocare per amore del fidanzato : Tina Cipollari è impegnata in tv come opinionista e la presenza dei figli costringe la Cipollari a rimanere nella Capitale, ma trascorre sempre più tempo a Firenze, dove vive e lavora l’attuale compagno, Vincenzo Ferrara. Dopo la fine del suo matrimonio con Chicco Nalli, da cui ha avuto tre figli, Tina infatti ha ritrovato l’amore con Ferrara, proprietario di un ristorante. Dopo che la loro relazione è stata resa pubblica due sembrano ...

Barbara d’Urso svela perché non nomina mai Tina Cipollari : Pomeriggio 5: Barbara d’Urso spiega perchè non parla mai di Tina E’ terminata da poco una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. E nella seconda parte del programma Barbara d’Urso ha parlato di chirurgia plastica con i suoi numerosi ospiti, tra i quali anche l’ex marito della Cipollari, Chicco Nalli, e Zequila. Questi ultimi due oggi hanno colto l’occasione per fare pace dopo aver discusso molto animatamente mesi fa ...

Uomini e donne - lo straziante messaggio a Tina Cipollari di Sara Affi Fella : "Chi sei veramente" : E' tornata sui social Sara Affi Fella. Dopo lo scandalo di cui è stata protagonista a Uomini e donne di Maria De Filippi, l'ex tronista ha riaperto i suoi profili, chiusi in seguito all'ondata di odio che l'aveva travolta. Oggi, 24 gennaio, Affi Fella ha postato una foto in cui si mostra sorridente

Angela di Iorio/ Uomini e donne - gli attacchi di Tina Cipollari continuano : 'Per questo vado via!' : Angela di Iorio, Uomini e donne, gli attacchi di Tina Cipollari continuano: 'Per questo vado via!'. Alla fine cosa deciderà di fare?

Gemma Galgani/ Uomini e Donne : dagli scontri con Tina Cipollari ai dettagli bollenti della storia con Rocco : Gemma Galgani, tra gli scontri con Tina Cipollari e le dichiarazioni bollenti di Rocco Fredella al trono over di Uomini e Donne.

Uomini e Donne - Gemma Galgani presa a schiaffi da Tina Cipollari : 'Sai cosa sei?' - l'insulto in studio : Ieri al Trono Over di Uomini e Donne Gemma Galgani e Tina Cipollari hanno dato il meglio di loro. Scontro tra titani insomma: 'Sei una mummia ammuffita'; così Tina ha attaccato Gemma e ha fatto ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani presa a schiaffi da Tina Cipollari : "Sai cosa sei?" - l'insulto in studio : Ieri al Trono Over di Uomini e Donne Gemma Galgani e Tina Cipollari hanno dato il meglio di loro. Scontro tra titani insomma: "Sei una mummia ammuffita"; così Tina ha attaccato Gemma e ha fatto scoppiare l'accesa lite. Maria De Filippi ancora una volta è dovuta intervenire per placare gli animi. In

Uomini e Donne - Tina Cipollari al vetriolo contro Gemma Galgani : “Sei una mummia ammuffita” : Un’acceso scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani ha animato la puntata di Uomini e Donne di lunedì. La dama si è detta infatti stanca dei commenti dell’opinionista e, appena arrivata in studio, si è lanciata in un attacco contro di lei: “Oggi sono agguerrita, perché sono stufa delle sue considerazioni inadeguate e improprie. Nei miei confronti hai una disonestà intellettuale” ha detto la Galgani rivolgendosi alla ...