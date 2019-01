Terremoto Marche | polemica sulle piste ciclabili Sprecano i soldi

Terremoto : dopo oltre due anni otto famiglie di San Severino Marche tornano a casa : Altre otto famiglie di San Severino Marche stanno finalmente per tornare a casa dopo il Terremoto che si è verificato nell’ottobre 2016. Il sindaco Rosa Piermattei ha firmato la revoca dell’inagibilità di alcuni edifici danneggiati dal sisma. Si tratta di otto immobili, e relative pertinenze, in località Cesolo, in località Taccoli, in località Stigliano e in via Padre Giuseppe Zampa, nel quartiere Settempeda. Per sette i proprietari ...