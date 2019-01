Tennis | Osaka da oggi la n 1 al mondo

Tennis - la giapponese Naomi Osaka vince gli Australian Open e diventa la nuova numero 1 del mondo : Il Tennis femminile ha una nuova numero 1 del mondo: è la 21enne giapponese Naomi Osaka, che oggi ha vinto a Melbourne gli Australian Open battendo in finale la ceca Petra Kvitova col punteggio di 7-6, 5-7, 6-4. Per la Osaka si tratta del secondo torneo del Grande Slam consecutivo vinto, dopo lo Us

Australian Open 2019 : Naomi Osaka - la nuova regina silenziosa nel Tennis si conferma a Melbourne : E’ definitivamente nata una stella? Chissà…Di sicuro se pensiamo a quasi 12 mesi fa, la giapponese Naomi Osaka orbitava attorno alle posizioni poco nobili della graduatoria mondiale del tennis. La sua 72esima piazza non poteva lasciar presagire quel che poi sarebbe accaduto. Ebbene, Naomi, che alla voce “cognome” ha quello della città dove è nata (figlia di una giapponese e di un haitiano, ma residente in Florida da ...

Tennis : Osaka vince in Australia - prima asiatica numero 1 del mondo : La giapponese Naomi Osaka ha battuto la ceca Petra Kvitova e si è aggiudicata l'Australian Open. Con questa vittoria diventa la prima asiatica, maschile o femminile, a detenere il primato mondiale nella classifica Wta.

Tennis - finale Australian Open : Osaka batte Kvitova e diventa la numero 1 al mondo : Si tratta dell'ultimo capitolo prima del 6-4, con un game giocato con grande concentrazione dalla ritrovata Naomi Osaka, la nuova numero uno del mondo. Ma anche questa Petra Kvitova è da applausi.

Tennis - Australian Open : Naomi Osaka trionfa in finale - Kvitova battuta in tre set : E' lei la nuova regina del Melbourne, e del mondo. E stavolta si può godere il suo trionfo. La Repubblica si fonda sui lettori come te, che ogni mattina ci comprano in edicola, guardano il sito o si ...

Il Tennis stava aspettando Osaka : Indossa orecchini di perla e dà l’impressione di vivere su una nuvola di tennis. Ogni volta che ride non si capisce mai ciò che pensa realmente: è giovane e ingenua oppure è un’adorabile ruffiana, la più furba di tutte? Non ha importanza: Naomi Osaka ha ventuno anni e ha cominciato a splendere, a ru

Tennis - Australian Open : Osaka-Kvitova - finale-show e sfida per il numero 1 : MELBOURNE - Partita doppia in finale all'Australian Open 2019. Petra Kvitova e Naomi Osaka si giocheranno il titolo nel primo Slam dell'anno e il posto da numero 1 del mondo. La ceca, mai oltre il terzo turno negli Slam l'anno scorso, ha sconfitto Danielle Collins 7-6 6-0. Kvitova, che non arrivava alla seconda settimana a Melbourne dalla semifinale del 2012, ...

Tennis - Australian Open : la giapponese Osaka in finale : La giapponese Naomi Osaka riprende da dove ha finito , aveva vinto l'ultimo Slam a Flushing Meadows , e va a giocarsi la finale degli Australian Open . Osaka , 22 anni, ha battuto Karolina Pliskova in ...

Tennis - Naomi Osaka 'sbiancata' dal suo sponsor. Polemiche in Giappone : Naomi Osaka è una delle Tennisti più forti e promettenti in circolazione. La Giapponese, infatti, a soli 20 anni ha già vinto un torneo del Grande Slam, la discussa finale contro la padrona di casa Serena Williams. La classe '97 questa notte affronterà l'ucraina Elina Svitolina nei quarti di finale degli Australian Open, con in palio la semifinale del primo torneo del Grande Slam di questa stagione. Sulla maglietta della Osaka in questo torneo ...

Tennis - Australian Open : Osaka e Svitolina ai quarti. Ora Serena-Halep : La giapponese Naomi Osaka e l'ucraina Elina Svitolina sono le prime due qualificate di giornata ai quarti di finale dell'Open d'Australia. La campionessa uscente a Flushing Meadows ha superato per 4-6 ...

Tennis - Australian Open : Serena Williams domina - Osaka e Svitolina in rimonta : MELBOURNE - Serena Williams non fa sconti e lascia in lacrime la giovane Dayana Yastremska . Serena, che insegue il 24° titolo Slam e il record all-time di Margaret Court, ha dominato la teenager ...

Australian Open – Esordio sul velluto per Noami Osaka : la Tennista nipponica spazza via Linette in meno di un’ora : Successo convincente per Naomi Osaka all’Esordio negli Australian Open: la tennista nipponica supera in due set la polacca Magda Linette Basta meno di un’ora, esattamente 59 minuti, a Naomi Osaka per vincere la sua sfida d’Esordio negli Australian Open e staccare il pass per i trentaduesimi di finale. La tennista nipponica, numero 4 al mondo e quarta forza del seeding, ha spazzato via la polacca Magda Linette in 2 set, conclusi con il ...

Tennis - WTA Brisbane 2019 : Lesia Tsurenko sorprende Naomi Osaka - in finale sfiderà Karolina Pliskova : Sorprese a metà nel torneo WTA di Brisbane. Naomi Osaka, la giapponese vincitrice degli ultimi US Open, esce di scena per mano dell’ucraina Lesia Tsurenko, attualmente numero 27 del mondo e alla sua prima finale in questo Premier dopo aver già raggiunto la semifinale nel 2013. La Tsurenko sfiderà nell’ultimo atto Karolina Pliskova: la ceca, già vincitrice a Brisbane nel 2017, elimina con qualche brivido la croata Donna Vekic, che può ...

WTA Brisbane – Tennis e animali! Strani incontri per Naomi Osaka : il koala è dolcissimo - ma il serpente… [GALLERY] : Impegnata nel WTA di Brisbane, Naomi Osaka ha fatto la conoscienza di alcuni animali tipici del luogo durante una simpatica ‘gita’ nella natura Come spesso accade a queste latitudini, i Tennisti impegnati nei primi tornei sul cemento australiano si ritagliano del tempo per dedicarsi a delle vere e proprie escursioni in mezzo alla natura. Naomi Osaka, impegnata nel WTA di Brisbane, ha fatto la conoscienza di due animali tipici ...