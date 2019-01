Tennis | Nadal | ' Non sono al livello di Nole | ma tornerò a vincere'

Tennis - Djokovic vince l'Australian Open : Nadal battuto in finale : MELBOURNE - Novak Djokovic ha vinto per la settima volta in carriera l'Australian Open. Nella finale di Melbourne il serbo, numero uno del mondo, ha battuto in tre set lo spagnolo Rafael Nadal numero due Atp, in tre set: 6-3, 6-2, 6-3 il punteggio finale. Per Djokovic si tratta del 15esimo Slam della carriera, Nadal resta fermo a 17. La ...

Tennis : Djokovic domina Nadal e vince Open Australia : Novak Djokovic ha battuto con un gioco imperioso Rafael Nadal nella finale degli Open di Tennis d'Australia, e ha conquistato così il suo settimo titolo nel torneo di Melbourne. Punteggio finale per il serbo 6-3, 6-2, 6-3 ottenuto in sole due ore e 4 minuti: numeri che riflettono il suo dominio sul campo della Rod Laver Arena. Djokovic ha così ottenuto il suo quindicesimo titolo di Grand Slam e diventa il re negli annali del torneo, superando ...

Tennis - Australian Open : Nadal domina Tsitsipas e vola in finale : MELBOURNE - E' finito il tempo di Stefanos Tsitsipas . Rafa Nadal , invece, il tempo continua a sconfiggerlo. Lo spagnolo domina la sua sesta semifinale all'Australian Open 6-2 6-4 6-0 e raggiunge la ...

Tennis - Australian Open : Nadal abbatte Tiafoe e aspetta Tsitsipas - favole Collins e Kvitova : Rafael Nadal conquista la semifinale degli Australian Open 2019 , battendo senza troppi problemi Frances Tiafoe in tre set: 6-3, 6-4, 6-2 il punteggio finale. Al prossimo turno se la vedrà con la ...