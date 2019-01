Tendenza capelli primavera-estate 2019 | chiome effetto vacanza al mare

Capelli lunghi - i tagli di Tendenza per la primavera-estate 2019 : Cosa ci riserverà il nuovo anno per quanto riguarda i trend Capelli? La curiosità non riguarda solo i colori, ma anche quali saranno i tagli di Capelli più di tendenza nel 2019. Dalle anticipazioni emerge un dato chiaro: il lungo piace sempre più. Amatissimo lo scorso anno, per il 2019 promette di furoreggiare. Perché i tagli lunghi sono così amati? Per tanti motivi, essenzialmente perché ingentiliscono il viso, sono easy ma eleganti e ...