Teatro delle Sfide | al via il ciclo di spettacoli-incontri ' Risorse umane'

Dal mondo delle fate a New York - arriva al Teatro Manzoni la favola della principessa Giselle : Una favola in cui tutti i classici luoghi comuni vengono rivisti e stravolti in maniera parodistica, ironica e divertente. arriva a Teatro 'Come un incanto', la storia ispirata al film Disney ma ...

Divertimento - riflessione - musical - ragazzi : tutto il programma del Teatro delle Api : Una stagione di livello eccellente con spettacoli ed artisti di grande interesse'. Tocca all'assessore alla cultura Luca Piermartiri illustrare il programma fuori abbonamento, altrettanto ricco di ...

Al Teatro delle Arti di Salerno torna 'C'era una volta' : primo appuntamento con 'Bollicinema' : Domenica 20 gennaio riprende al Teatro delle Arti di Salerno "C'era una Volta", la rassegna di spettacoli ideata dalla Compagnia dell'Arte giunta alla settima edizione. Ad aprire la rassegna la Compagnia New Age Animazione che andrà in scena con " Bollicinema Show ". Non uno spettacolo, ma un ...

Teatro per alunni delle elementari : ... Yen Shen, Cenerentola e le altre" della Compagnia "Bachalòm Teatro" , TO, ; "Buonanotte Martina" sarà un appuntamento che prevede gestualità e pantomima, mentre gli altri spettacoli saranno ...

Al Teatro delle Api di Porto Sant'Elpidio - sabato 12 - in scena lo spettacolo "Undicesima Serata Dialettale" : La manifestazioni giunta all'undicesima edizione si colloca tra gli spettacoli di beneficenza più longevi della città. L'ingresso è gratuito.

Inaugura a Reggio Emilia la Casa delle Storie del Teatro dell'Orsa : I musicisti Gaetano Nenna e Claudia Catellani, storici collaboratori del Teatro dell'Orsa, eseguiranno brani tratti da alcuni fortunati spettacoli della Compagnia. Sabato 12 gennaio, dalle 17 alle 24.

Montone " Sul palco del Teatro San Fedele 'L'archivio delle anime. Amleto'. Sabato 12 gennaio lo spettacolo di Naira Gonzalez e Massimiliano ... : Insomma, uno di quei rari spettacoli di suprema bellezza e intelligenza a tutti i livelli, per la drammaturgia, lo straordinario talento dell'attore, l'estrema cura in ogni passaggio, che pare ...

Amici e divi per la notte delle Ladyvette - e il Teatro Off Off diventa il tempio dello swing : La bellezza è donna. E di belle donne l'altra sera, al Teatro Off Off di via Giulia, nel cuore di Trastevere, se ne sono viste tante per il concerto delle Ladyvette. Il trio swing ha portato in scena ...

Teatro LEONARDO SCIASCIA di CHIARAMONTE GULFI Stagione 2018-2019 Con la passione de La Signora delle Camelie : ... e con Carlo Greco Costumi Accademia Costume Moda, Roma 1964 Musiche Mario Incudine Luci Luigi Ascione INFORMAZIONI TEATRO LEONARDO SCIASCIA Corso Umberto " CHIARAMONTE GULFI Gli spettacoli hanno ...

Teatro GARIBALDI ENNA Con La Signora delle Camelie entra nel vivo la stagione del Teatro Garibaldi di Enna : ... pièce ispirata al celebre romanzo di Alexander Dumas figlio, firmata dal regista veronese Matteo Tarasco , già affermatosi con spettacoli diretti e commissionati dall'Istituto Nazionale Dramma ...

Al Teatro Massimo in difesa delle donne vittime di violenza : Donna Impresa di Confartigianato in difesa delle donne vittima di violenza. Domani sulla scalinata del Teatro Massimo per deporre un fiore per vittime

Sharewood - domenica 25 al Teatro delle Arti per C'Era una Volta. : Vita vera, fantasia e social. Mondo reale e virtuale si mescolano nel nuovo appuntamento targato C'Era una Volta , settima edizione della rassegna di spettacoli ideata dalla Compagnia dell'Arte , e realizzata con il sostegno del Teatro delle Arti . Cosa combineranno insieme il gatto e la volpe, Trilli, Grimilde, Malefica e Turchina? Tutte le ...

Tuscania - Teatro Rivellino : 'La signora delle camelie' Sabato 24 Novembre : Una scelta di qualità da parte di AS Spettacoli, che attraverso l'impegno del direttore artistico Alessandro Rossi, si ripropone di portare in scena una vasta e forbita offerta culturale. Ruben ...