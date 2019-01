Tav “strategica”? Ma in Aula non c’è nessuno Per discutere delle mozioni per il sì sono

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Non cile votazioni? Innon c’è quasi. Un’abitudine che si ripete durante le sedute di discussione generale. E vale anche per un tema che sembra diventato centrale negli ultimi mesi, sia per i favorevoli sia per i contrari, che hanno riempito le piazze, oltre che i giornali e le tv: la Tav Torino-Lione. A Montecitorio, infatti, perpro-Tav di Pd, Forza Italia e Fratelli d’Italia, i 5 iscritti a parlare e pochi altri, quasi tutti esponentiopposizioni. In tutto, tra banchi dei sottosegretari, della presidenza e quelli dove siedono i deputati, i presenti superavano a fatica la decina. Settanta onorevoli erano “in missione”, come ha precisato il vicepresidente di turno Ettore Rosato, al quale – salutando pure alcuni studenti a inizio seduta – è toccato di precisare: “Siamo in pochi oggi perché ...