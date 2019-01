TAV Analisi costi-benefici | qualcosa non va nel Rapporto Ponti

Buffagni (M5s) : "La contro analisi sulla TAV? Sui numeri Lega non affidabilissima" : "Sui numeri, vista la sua precedente gestione dei soldi, la Lega non è affidabilissima". Il sottosegretario agli Affari Regionali Stefano Buffagni (M5s) commenta così all'Ansa la contro analisi costi-benefici del Carroccio sulla Tav Torino-Lione. Il riferimento, neanche troppo velato, è alla vicenda dei 49 milioni che di rimborsi elettorali che la Lega è stata chiamata dal giudice a restituire.sulla Tav Buffagni ...

La controanalisi leghista dice Sì TAV. Salvini tira dritto - l'opera va completata : Sulla Tav Torino-Lione c'è un'analisi costi-benefici ferma al Ministero delle Infrastrutture, che non vedrà la luce neanche prima della scadenza prevista di fine gennaio, ma dopo. E spunta un'analisi costi-benefici commissionata da Lega, che dice Sì Tav, che l'opera deve essere completata. Con Matteo Salvini che prepara già per la prossima settimana la visita al cantiere più discusso d'Italia.Sulla Tav la ...

TAV - Toninelli : a breve analisi pubblica : 10.35 Mancano poche settimane per conoscere l'analisi sul Tav.Lo ha detto il ministro dei Trasporti Toninelli a Radio Anch'io. "Stiamo concludendo l'analisi tecnico scientifica e quella tecnico legale: prima di renderla pubblica - ha sottolienato - la devo condividere con la Francia e l'Ue poi la renderemo pubblica, si aprirà un dibattito e troveremo una sintesi". Quanto all'ipotesi di referendum,Toninelli ha ribadito che lo devono proporre i ...

Toninelli : “Non me ne frega nulla del video di Bonafede - ma di ciò che fa. TAV? Se analisi è negativa - parleremo con Lega” : “Non può cadere questo governo, che sta facendo cose rivoluzionarie. C’è un ribaltamento totale del fare politica. “Governo del popolo” non è una frase tanto per dire”. Sono le parole del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, intervenuto a Omnibus, su La7. Il politico del M5s, incalzato dalla conduttrice Alessandra Sardoni, risponde sulla questione Tav: “Il M5s è sempre stato contro ...

TAV - Toninelli : "Analisi costi-benefici richiede esame complesso. Il responso tra pochi giorni" : "Se l'analisi costi-benefici sulla Tav sarà negativa, ne parlerò con la Francia, la Commissione Ue e ne parleremo all'interno del Governo, con la Lega, senza alcun pregiudizio". Intervenuto questa ...

TAV. Toninelli : "E' uno spreco di denaro" - vediamo analisi costi-benefici. Foietta : "Va fatta" : Qualche giorno fa Riccardo Molinari, Capogruppo alla Camera del Carroccio ha auspicato, in linea con tutto il partito: "Speriamo prevalga la politica sull'analisi dei tecnici come è avvenuto per il ...

Senato rinvia il voto sulle mozioni Sì TAV : tensione in Aula. E Ponti : “Per l’analisi costi-benefici serviva più tempo” : Non si discuteranno, almeno per ora, le mozioni delle opposizioni in favore della Tav. In un clima politico di grande tensione dentro la maggioranza, l’Aula del Senato ha respinto la richiesta di votare la mozione sì Tav del Pd, primo firmatario Mauro Laus, che non è stata calendarizzata. Il timore è che proprio quel documento possa far convergere i sostenitori della Grande opera e quindi anche gli esponenti del Carroccio, spaccando così ...

TAV - Lega in piazza per il sì. Molinari : “La politica prevalga sull’analisi dei tecnici - con nuove modalità di esecuzione” : Lega in piazza per manifestare a favore del completamento della linea Torino-Lione. “Fin dall’inizio sapevamo che avevamo posizioni differenti con il M5s su questo tema, ma credo che il M5s che fa della democrazia diretta una bandiera non potrà non essere d’accordo sul referendum” dichiara Riccardo Molinari. Nell’intervista al Fatto.it dalla piazza, il capogruppo della Lega alla Camera apre (anzi conferma) un’altra ipotesi, che ...

TAV - Pd e FI uniti per il sì. Chiamparino : ‘Situazione kafkiana - è in costruzione’. Toti : ‘Analisi costi-benefici non necessaria’ : Tra le migliaia di manifestanti che hanno partecipato al flash mob Sì Tav in piazza Castello, a Torino, c’erano anche diversi esponenti di Forza Italia (Mariastella Gelmini e Giovanni Toti) e del Partito democratico (Maurizio Martina e il presidente della Regione, Sergio Chiamparino) che hanno sfilato insieme per dire si alla grande opera. In piazza anche la Lega, col capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari. L'articolo Tav, Pd e FI uniti per ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Gennaio : Cottarelli su TAV e grandi opere : “Seguire l’analisi costi-benefici” Oggi i sì in marcia : “grandi opere, il governo segua l’analisi costi-benefici” La prefazione di Carlo Cottarelli al libro di Marco Ponti e Francesco Ramella di Carlo Cottarelli Scienza e fantascienza di Marco Travaglio Per dire come siamo ridotti, basta confrontare le reazioni a una notizia e a una non-notizia dell’altroieri. La notizia è il comitato scientifico del ministero delle Infrastrutture che, al termine di una accurata analisi costi-benefici, boccia ...

Toninelli su TAV : contratto dice di ridiscuterla. Analisi completa a fine gennaio. Domani manifestazione a Torino : si sbilancia sul contenuto del dossier consegnato al governo: per noi l'opera non va fatta, ma la decisione è politica. E spiega: in passato i numeri erano meno negativi e buttavano via meno soldi ...

TAV - Toninelli : “Analisi costi-benefici completa entro gennaio. Sbarchi? Senza di me Salvini non avrebbe fatto niente” : L‘analisi costi benefici sulla Tav sarà completa entro fine gennaio. “È arrivata come bozza. La stiamo vagliando”, spiega Danilo Toninelli ad Agorà su Rai3. Ma la grande opera non rischia di spaccare il rapporto fiduciario tra i due alleati di governo, visto che la Lega è favorevole? “Se non ci fosse il contratto di governo le potrei rispondere di sì, ma siccome c’è un bel contratto di governo che vincola due forze ...