Taekwondo | i Campionati Italiani Categorie Olimpiche si terranno a Pisa ad inizio marzo

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Sarà il Palazzetto dello Sport diad ospitare i2019, che sidal 2 al 3. La competizione vedrà gli atleti gareggiare nelle ottodi peso previste dal programma olimpico: -49 kg, -57 kg, -67 kg e +67 kg in campo femminile, -58 kg, -68 kg, -80 kg, +80 kg in campo maschile. Lo scorso anno la manifestazione si era svolta a Fondi, nel Lazio, a metà gennaio.Il programma di gare prevederà le operazioni di peso e la riunione del Presidente Federale con i tecnici già nella giornata di venerdì 1, mentre le medaglie saranno assegnate nel fine settimana. Sabato 2scenderanno in pedana a partire dalle ore 8.30 le-58 kg e -68 kg per gli uomini, -49 kg e -57 kg per le donne. Domenica 3invece completeranno il programma gli atleti dei -80 kg e +80 kg e le atlete dei -67 kg e +67 kg, conalle ore ...