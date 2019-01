Superbowl 2019 | Los Angeles Rams-New England Patriots | programma | orario e tv

Football americano - Superbowl 2019 : programma - orario e tv. Come vedere in streaming New England Patriots-Los Angeles Rams : Lo show del Superbowl numero 53 di Football americano è ormai alle porte. L’atto conclusivo della stagione 2019 della NFL è sempre più vicino e la tensione per quello che è l’evento degli eventi negli States supera i livelli di guardia. Nello stupendo e ultra moderno Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia, assisteremo al confronto tra i New England Patriots, trascinati dall’accoppiata leggendaria Bill Belichick-Tom Brady, e ...

Superbowl NFL 2019 - New England Patriots-Los Angeles Rams : data - programma - orari e tv. Come vederlo in streaming : Siamo giunti all’ultimo atto della stagione 2019 della NFL, quello più importante, e più famoso: il Superbowl LIII (53esima edizione). Nell’avveniristico Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia, saranno di fronte i New England Patriots dell’impareggiabile duo Bill Belichick-Tom Brady ed i Los Angeles Rams di coach Sean McVay e Jared Goff, nella notte italiana tra il 3 e 4 febbraio. Una sfida senza una favorita, con le due ...

NFL Championship Round 2019 : il 53esimo Superbowl sarà tra i Los Angeles Rams ed i New England Patriots. Nuova impresa di Tom Brady : sarà, dunque, Los Angeles Rams – New England Patriots il LIII SuperBowl (53esima edizione) che si giocherà al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia, il 3 febbraio. I due Championship delle rispettive Conference non hanno deluso le attese, regalandoci sfide quanto mai combattute e al altissimi livelli e, non ultimo, concluse entrambe all’overtime. Nel Championship della NFC i Los Angeles Rams passano il rimonta, dopo un match ...

Superbowl 2019 : tutti gli ospiti - le star e i cantanti dell’evento. C’è il concerto dei Maroon 5 - Gladys Knight canta l’inno : Domenica 3 febbraio si disputerà l’attesissimo LIII Super Bowl, uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, l’atto conclusivo della NFL (il campionato statunitense di football americano). Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta (Georgia, USA) si affronteranno due squadre a caccia dell’anello ma come sempre il Super Bowl non è soltanto una partita, è un vero e proprio show seguito da 130 milioni di statunitensi e venduto in ...