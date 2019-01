Sundance film festival | pioggia di anteprime e Redford annuncia il suo addio alla kermesse

Blastingnews

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Ogni inverno, nello Utah, ilsi dedica a far conoscere al mondo nuove voci cinematografiche. Non mancano personaggi già famosi al grande pubblico ma ilè considerato soprattutto un trampolino di lancio per nuovi registi. Ilvenne fondato da Robertnel 1985, da allora è stato la culla di numerose produzioni indipendenti.L’RobertNella giornata di apertura,stupisce tuttindo il suo ritiro dal. Il fondatore dichiara di aver passato molto tempo all’introdurre novità e non pensa che ilabbia bisogno di altro. Ritiene che sia il momento di farsi da parte, ha lasciato intendere di voler dedicare più tempo a contatto diretto con la comunità dei-maker invece che introdurli solamente.Durante la conferenza stampa ha ricordato alcuni dei primi momenti del, in particolare la prima ...