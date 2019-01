Studente muore nel sonno | aveva mangiato gli spaghetti avanzati da 5 giorni

Studente muore nel sonno dopo aver mangiato gli spaghetti avanzati da 5 giorni : Uno Studente è morto nel sonno dopo aver mangiato spaghetti che erano rimasti fuori dal frigo per 5 giorni. A trovarlo morto nel suo letto i genitori che hanno immediatamente chiamato i...

Studente mangia gli spaghetti avanzati da 5 giorni : muore nel sonno : Ha mangiato degli spaghetti avanzati 5 giorni prima e poi è morto nel sonno. È successo ad uno Studente di Bruxelles, come riporta Il Messaggero: la pasta era rimasta fuori dal frigo tutto il tempo. A trovare il corpo senza vita del ragazzo sono stati i genitori che hanno subito chiamato i soccorsi ma ormai non c’era più nulla da fare. Dall’autopsia è emerso che il giovane è morto per avvelenamento da cibo causato da un batterio ...

Cacciata dal bus perché senza biglietto : Studentessa muore congelata. Ritrovata dal padre in un bosco : Una studentessa di medicina è morta dopo essere stata Cacciata da un autobus perché sprovvista di biglietto. Fuori la temperatura segnava -20 gradi. Iryna Dvoretska , 21 anni, stava andando a trovare ...

Treviso - febbre alta e mal di testa : Studente di 14 anni muore dopo l’influenza : Luigi Martignago, 14enne di Musano di Trevignano, è deceduto a causa di una miocardite di origine virale, una complicanza dell’influenza. Il ragazzo era stato ricoverato in ospedale e poi dimesso con la prescrizione di una terapia di antipiretici e riposo, poi il peggioramento e il tragico epilogo. Disposta l'autopsia per confermare le cause del decesso.Continua a leggere

Perugia - esplosione in casa : Studentessa muore dopo due settimane di agonia : Non ce l'ha fatta la ragazza di ventuno anni rimasta gravemente ferita la sera del 18 novembre scorso a causa di un'esplosione avvenuta nella sua casa a Deruta, nella provincia di Perugia. La studentessa, che era ricoverata all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, è morta dopo due settimane di agonia.Continua a leggere

Catania - tragedia al liceo : Studente di 17 anni muore per arresto cardiaco : Il ragazzo è stato soccorso da insegnanti e compagni di classe prima dell'arrivo di un'ambulanza: purtroppo però i medici hanno potuto solo constatarne il decesso.Continua a leggere

Cade per errore dal settimo piano : muore Studentessa americana di 20 anni a Trastevere : Sono le tre di notte. Un gruppo di studentesse americane nell’appartamento in affitto a Via Ippolito Nievo, nella zona di Trastevere a Roma sono ancora sveglie nel cuore della notte. Lei Olivia, 20 anni, solare, piena di vita dopo una serata allegra con la sua comitiva, va in bagno e forse per fare uno scherzo agli amici o per essere rimasta chiusa dentro in cerca di una via di fuga ha aperto la finestra per rientrare nella stanza dove ...

Stati Uniti - Studentessa 'respira' muffa all'università : muore per un adenovirus : Una ragazza statunitense di 18 anni è morta per aver contratto un adenovirus che ha causato una violenta polmonite che non le ha lasciato scampo. La contaminazione sarebbe avvenuta a causa dell'eccessiva presenza di muffa nelle camere dell'Università del Maryland. Olivia Paregol (questo il nome della giovane deceduta) sarebbe l'ennesima vittima dell'adenovirus che, negli ultimi mesi, avrebbe già ucciso undici bambini nello Stato del New ...