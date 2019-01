: Ultim'ora #Stranieri sfruttati,trattati da schiavi - Cyber_Feed : Ultim'ora #Stranieri sfruttati,trattati da schiavi - TelevideoRai101 : Stranieri sfruttati,trattati da schiavi - OcchioNapoli : Sfruttamento degli stranieri -

Colpo al 'caporalato' nelle campagne di Pisa:lavoratori, extracomunitari, costretti a svolgere lavori agricoli (pascolo del bestiame, pulizia delle stalle, raccolta della legna) con turni di lavoro fino a 13-14 ore al giorno per salari irrisori. Denunciati dai carabinieri due italiani per sfruttamento delle condizioni di bisogno dei lavoratori. Uno è stato denunciato anche per manodopera clandestina. Entrambi sanzionati di 12mila euro. Gli immigrati venivano alloggiati in capannoni sporchi e fatiscenti.(Di martedì 29 gennaio 2019)