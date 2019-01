scuolainforma

: Stipendi NoiPA febbraio 2019: pagamento anticipato ed elemento perequativo? - scuolainforma : Stipendi NoiPA febbraio 2019: pagamento anticipato ed elemento perequativo? - zazoomnews : NoiPa accredito stipendi precari: gli arretrati da Febbraio news 28-01 - #NoiPa #accredito #stipendi #precari: - scuolainforma : NoiPa, accredito stipendi precari: gli arretrati da Febbraio, news 28/01 -

(Di martedì 29 gennaio 2019)e l’: dopo un allarme iniziale inziato con la pubblicazione del cedolino di Gennaio, il portale ha ufficialmente confermato che con loo ditutto tornerà alla normalità. L’avviso del portale è già stato ampiamente diffuso, anche da noi. Nessuna perdita, quindi, come qualcuno aveva temuto inizialmente. Solo una questione di tempistiche burocratiche da rispettare. Maporta un’altra novità, che ormai novità non è.Pagamenti: arrivano in anticipo Le date delle emissioni disono sempre lo stesso giorno di ogni mese,incluso. Per la rata ordinaria, il giorno stabilito è il 23 del mese. Ma ormai tutti sanno, che quando il 23 cade di festivo o prefestivo, l’emissione viene anticipata al primo giorno utile. Dato che il 23sarà un sabato, l’emissione...