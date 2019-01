Spalletti sbaglia la formazione, prevalgono le azioni individuali

lanotiziasportiva

: @claudiogiorda56 Purtroppo quando parli con i tardivi che non leggono gli altri tweet diventa dura discutere...ci r… - gialucros : @claudiogiorda56 Purtroppo quando parli con i tardivi che non leggono gli altri tweet diventa dura discutere...ci r… - tribsportblog : @giovannibrenteg #Spalletti, come l'Inter degli ultimi quindici anni, sui giovani non punta. E sbaglia. - PiKristian : @gialucros Ingiusto prendersela con Lautaro, il gioco latita e le punte non vengono servite. Spalletti dovrebbe ovv… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Lucianoaccusato dal web di averto latitolare di Torino-Inter, il tecnico livornese risponde a dovere nella conferenza stampa.Le parole di: l’Inter non è stata stabile4 moduli in 90’ sono il segnale di una evidente poca soddisfazione dell’allenatore per quanto svolto in campo dai suoi giocatori. Ma la girandola e i continui spostamenti in campo hanno forse finito per disorientare i protagonisti: Nainggolan, per citare un esempio, entra da trequartista nel 4-­3-­1­-2, poi passa mezzala nel 4-­3­-3 e chiude da centrale nel 4­-2-­4 prima del rosso a Politano.«Ora bisogna rifare ordine sui principi, sul gioco che vogliamo sviluppare in maniera più ordinata. Dopo l’1-­0 i giocatori hanno tenuto troppo la palla e non ce n’era bisogno. E poi nel contrasto non riusciamo ad avere la forza che possediamo, è sempre il solito discorso della garra. Bisogna ...