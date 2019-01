Spaccio e violenza sessuale in Cara Mineo | 16 arresti

ilfogliettone

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Appartenevano a una cellula denominata "Catacata Mp (Italy Sicily)", operante a Catania e in provincia e con base operativa neldi. Spacciavano droga e si scontravano con gruppi rivali per avere il predominio tra le comunita' straniere del centro d'accoglienza. Stamane la Squadra mobile di Catania, nell'operazione "Norsemen", ha arrestato 16 persone (tre sono irreperibili) accusate di far parte di una banda di spacciatori di cocaina e marijuana che con metodo mafioso operava in varie zone d'Italia ma che aveva una propria cellula operativa, chiamata "Viking" o "Supreme Vikings confraternity", a Catania e neldi. Uno degli indagati e' stato bloccato nel capoluogo etneo, un'altro a Bergamo.Tutti gli altri sono stati fermati neldie rinchiusi nelle carceri di Catania Bicocca, Siracusa, Messina e Bergamo. Alcuni dei fermati avrebbero collaborato con i ...