Sono una nuova Rosalba che prova a farsi del bene

Carlo Calenda a futura memoria : "Sono stanco di chi su Twitter grida al fascismo - ma non firma il manifesto perché “ho una consulenza” - “ti aiuto ma da dietro” : Sono stanco di chi su Twitter grida al fascismo ma non firma il manifesto perché "ho una consulenza", "ti aiuto ma da dietro", degli editorialisti che non propongono ma dileggiano, degli imprenditori che "stiamo andando a sbattere", ma votano Lega. Anime morte". Il tweet di Carlo Calenda a tutti quelli che non entrano con la loro faccia nell'agone politico in un momento di emergenza come ha fatto lui.

Medico in Germania : “In Italia gli specializzandi non Sono visti come una risorsa. Qui faccio tanta pratica” : “Io amo il mio lavoro, sogno di diventare cardiologo da quando ho 18 anni. Ma tornassi indietro forse farei l’agricoltore, per stare con la mia famiglia. Non auguro a nessuno di essere costretto ad emigrare, come me”. Davide Civita è un Medico internista, al terzo anno di specializzazione, in Germania. Lavora nell’ospedale di Bad Reichenhall in Baviera, vicino Salisburgo, nel reparto di terapia intensiva. Voler fare questo ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Sono molto contenta - una prestazione del genere è oro colato. Sono di nuovo qua” : Sofia Goggia ha ruggito e ha conquistato un pesantissimo secondo posto nel superG di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La Campionessa Olimpica di discesa libera è rientrata dall’infortunio e ha subito fatto centro, riuscendo a salire sul podio al termine di una gara fantastica sulla pista tedesca. La bergamasca è parsa raggiante ai microfoni della Fisi: “Sono molto contenta, avevo la gioia nel cuore ...

J-Ax : "Comunisti col Rolex anche nella Lega. Hanno distrutto l'Italia - ma si Sono rifatti una verginità col sovranismo" : "Oggi i veri comunisti col Rolex sono anche i destrorsi che fanno gli 'amici del popolo', tipo i leghisti che per vent'anni Hanno distrutto l'Italia con Berlusconi e ora si son rifatti la verginità con la keyword 'sovranista'". Lo afferma - intervistato da Marco Travaglio su 'Il Fatto Quotidiano' - il cantante J-Ax, che la definizione 'comunisti col Rolex' l'ha inventata e scelta insieme a Fedez per il loro album in coppia del ...

Per il tribunale Sono discriminatori : basta parcheggi riservati alle donne : Berlino In Germania i posti auto a tema vanno di moda. Oltre a quelli riservati per legge ai disabili, i supermercati hanno per esempio parcheggi dedicati alle auto che trasportano bambini. Non importa se il conducente è il papa o la mamma: basta che ci sia un piccolo sul seggiolino e il genitore potrà parcheggiare nel posto più ambito, quello cioè vicino ai carrelli per la spesa e all'ingresso del supermercato. Ma se c'è un giudice a Berlino, ...

De Magistris : 'Finalmente i nostri tifosi posSono andare in trasferta - domani spero sia una giornata di sport' : Ci auguriamo che sia una giornata di sport, di serenità e di sport e non di razzismo e di odio come capitato sempre a Milano a dicembre con l'Inter.'

Tara Gabrialetto : Sono una Moglie Ferita! Ecco Le Sue parole! : In queste ore si è venuto a sapere che Cristian Galella ha tradito sua Moglie. Ecco cosa risponde Tara Gabrieletto e cosa pensa di suo marito! Deianira Marzano in questi giorni, tramite social, ha rivelato a tutti che Cristian Galella ha tradito sua Moglie con un’attrice di film per adulti. Subito dopo l’accusato ha minacciato di intraprendere vie legali. Ecco che pochi giorni dopo, Tara Gabrieletto rompe il silenzio e descrive il ...

Basket - Eurolega 2019 - Simone Pianigiani soddisfatto : “Sono fiero dei miei giocatori - stasera era una delle partite più importanti della stagione” : Al termine della vittoria conseguita dall’Olimpia A|X Armani Exchange Milano nel 20° turno di Eurolega contro lo Zalgiris Kaunas per 80-70, in casa biancorossa ci sono volti più distesi, dal momento che la rincorsa ai quarti di finale, con questa sera, continua. A fine partita, Mike James si è espresso molto brevemente ai microfoni di Eurosport: “Penso che abbiamo giocato con grande intensità, giocato ottimi palloni in attacco, e ...

Serena Grandi tumore - l’attrice chiama a Pomeriggio 5 : “Sono stata fortunata” : Serena Grandi tumore al seno: ecco come sta oggi l’attrice Dopo l’intervista al settimanale Chi, Serena Grandi ha telefonato in diretta a Pomeriggio 5. La popolare attrice ha condiviso con Barbara d’Urso le ultime news circa il suo tumore al seno. Cancro asportato lo scorso dicembre ma qualche giorno fa l’interprete ha dovuto subire un’altra […] L'articolo Serena Grandi tumore, l’attrice chiama a ...

Osvaldo : 'Alla Juve le regole Sono una questione d'immagine del club' : La Gazzetta dello Sport ha raccolto le dichiarazioni rilasciate da Pablo Daniel Osvaldo, ex calciatore che ha militato in molti club tra i quali c'è anche la Juventus. L'intervistato ha abbandonato il mondo del calcio per dedicarsi alla musica, infatti in questo momento è in tournée in Italia insieme alla sua band. L'ex attaccante è dotato di un carattere irruento che spesso lo ha portato a litigare con molti addetti del mondo del pallone, ...

Scomparso Emiliano Sala - c’è ancora speranza : “forse Sono riusciti a rifugiarsi su una scialuppa di salvataggio” : Scomparso Emiliano Sala – Grande attesa per quanto riguarda Emiliano Sala, l’attaccante è Scomparso da alcune ore e risultava a bordo di un aereo. La polizia ha ripreso in mattinata le ricerche, arrivano importanti aggiornamenti, al momento si dà la priorità alla teoria che il calciatore e il pilota siano riusciti a rifugiarsi su una scialuppa di salvataggio, la notizia è stata lanciata dal sito internet della tv satellitare ...

Lory Del Santo a Vieni da Me : 'Sono nata in una stalla - a 19 anni fui arrestata' : Lory Del Santo torna a far parlare di sé dopo la sua esperienza nella terza edizione del Grande Fratello Vip, dove è riuscita a conquistare la semifinale. La regista di The Lady, infatti, è stata ospite oggi di Vieni da Me, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai Uno, per svelare alcuni dettagli inediti della sua vita. Vieni da Me: Lory Del Santo è nata in una stalla Lory Del Santo ha svelato di essere nata a Verona nella povertà ...

Lory Del Santo : “Sono nata in una stalla - poi a 19 anni mi hanno arrestata” : “Non c’era riscaldamento dove sono nata, perché ero in una stalla. Poi mi portarono all’ospedale e mi hanno salvata per puro miracolo”. È una rivelazione molto personale quella che Lory Del Santo fa a Caterina Balivo, nel corso di Vieni da Me. La showgirl ha raccontato infatti di esser nata nella periferia di Verona, in campagna, e nella povertà quasi assoluta. La sua casa non aveva neanche i vetri alle finestre, per questo quando è nata è ...