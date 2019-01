Slittino | Mondiali Winterberg 2019 | l’Italia chiude senza medaglie Miglior prestazione

Slittino - Mondiali Winterberg 2019 : l’Italia sfiora il podio nel team-relay. Vince a sorpresa la Russia : Si è chiuso con il team relay, la staffetta a squadre, il Mondiale di Slittino su pista artificiale in quel di Winterberg. Arrivano sorprese anche nell’ultima gara in programma: ad imporsi infatti non è la Germania padrona di casa, che aveva in squadra le tre medaglie d’oro nelle prove classiche, bensì la Russia. Tatyana Ivanova, Semen Pavlichenko e Yuzakhov/Prokhorov timbrano l’impresa: cambia il vincitore dopo tredici ...

Slittino – Mondiali di Winterberg : niente medaglia per Fischnaller - l’azzurro chiude decimo la 2ª manche : Sfuma la medaglia ai Mondiali di Winterberg per Fischnaller, l’azzurro da terzo a decimo nella seconda manche Il sogno della medaglia è sfumato a ora di pranzo, quando Kevin Fischnaller non è riuscito a ripetere nella seconda manche la straordinaria e sorprendente prova disputata nella prima. Ai Mondiali di Winterberg, sulla pista dove ha conquistato l’unico trionfo della propria carriera in Coppa del mondo, l’azzurro ...

Slittino - Mondiali 2019 : Felix Loch vince l’oro e raggiunge Zoeggeler. Dominik Fischnaller chiude settimo : È tornato il vero Felix Loch. La delusione olimpica e questo biennio davvero da dimenticare sembrano essere smaltiti: il 29enne nativo di Sonneberg non delude le attese e, sul catino di casa di Winterberg, si va a prendere il trionfo iridato nel singolo maschile ai Mondiali di Slittino su pista artificiale. Per il figlio di Norbert (splendido l’abbraccio tra i due al traguardo) si tratta del sesto titolo nella gara classica (ricordiamo che ...

Slittino artificiale - Mondiali di Winterberg : Fischnaller a caccia di una medaglia - è terzo dopo la 1ª manche : Sogno medaglia per Kevin Fischnaller: è terzo al termine della prima manche nel singolo maschile ai Mondiali di Winterberg Sogno medaglia per Kevin Fischnaller ai Mondiali di Slittino artificiale. ...

Slittino artificiale – Mondiali di Winterberg : Fischnaller a caccia di una medaglia - è terzo dopo la 1ª manche : Sogno medaglia per Kevin Fischnaller: è terzo al termine della prima manche nel singolo maschile ai Mondiali di Winterberg Sogno medaglia per Kevin Fischnaller ai Mondiali di Slittino artificiale. dopo la prima manche del singolo maschile, l’azzurro è terzo dopo una grande prova, appena 80 millesimi dietro il tedesco Felix Loch (52.063) e 31 dietro il russo Semen Pavlichenko. Squalificato David Gleirscher, che era a un passo ...

Slittino - Mondiali 2019 oggi (27 gennaio) : orario d’inizio delle sprint e come vederle in tv. Tutti gli azzurri in gara : Terza ed ultima giornata di gare ai Mondiali di Slittino su pista artificiale in quel di Winterberg: si assegnano le ultime sei medaglie. La gara più attesa è ovviamente quella del singolo maschile, che risulterà davvero equilibrata. Da seguire anche il team relay, con l’Italia che può provarci per il podio. 27 gennaio, prima giornata Mondiali Slittino 2019 ore 11.05 – Prima manche singolo maschile ore 13.15 – Seconda manche ...

Slittino - Mondiali Winterberg 2019 : Natalie Geisenberger fa una gara a parte. Oro e dominio - settima Andrea Voetter : Tutto da pronostico. Dopo l’oro, molto lottato, arrivato ieri nella sprint, questa volta Natalie Geisenberger non ha rivali: la teutonica fa una gara a parte e va a prendersi il titolo mondiale in quel di Winterberg nel singolo femminile di Slittino. È il nono oro in carriera per quanto riguarda la nativa di Monaco di Baviera, la quarta nella specialità, con il pronto riscatto dopo la delusione di Igls 2017. Miglior tempo nella prima e ...

Slittino - Mondiali Winterberg 2019 : Natalie Geisenberger fa una gara a parte. Oro e dominio - settima Andrea Voetter : Tutto da pronostico. Dopo l’oro, molto lottato, arrivato ieri nella sprint, questa volta Natalie Geisenberger non ha rivali: la teutonica fa una gara a parte e va a prendersi il titolo mondiale in quel di Winterberg nel singolo femminile. È il nono oro in carriera per quanto riguarda la nativa di Monaco di Baviera, la quarta nella specialità, con il pronto riscatto dopo la delusione di Igls 2017. Miglior tempo nella prima e nella seconda ...

Slittino - Mondiali Winterberg 2019 : Eggert/Benecken beffano Wendl/Arlt. Sesti Rieder/Rastner : Arriva il pronto riscatto: ad un anno di distanza dalla delusione di PyeongChang 2018, Toni Eggert e Sascha Benecken riescono a conquistare il titolo mondiale del doppio nello Slittino su pista artificiale. È la seconda medaglia d’oro iridata per li duo tedesco, che si esalta sul catino di casa di Winterbeg: riescono a confermare il successo di due anni fa in quel di Igls. È servita un’impresa, soprattutto nella seconda manche, per ...

Slittino – Mondiali di Winterberg : Eggert e Benecken trionfano in rimonta - Rieder e Rastner sesti nel doppio : Rieder e Rastner sono sesti nel doppio ai Mondiali di Winterberg. Trionfo in rimonta per i tedeschi Eggert e Benecken Il podio è lo stesso della sprint. Ai Mondiali di Winterberg nessuna sorpresa nel doppio: Toni Eggert e Sascha Benecken conquistano il secondo titolo iridato consecutivo battendo per 78 millesimi i connazionali Wendl e Arlt, i campioni olimpici che erano al comando dopo la prima manche, ma nella seconda hanno commesso ...

Slittino - Mondiali 2019 oggi (26 gennaio) : orario d’inizio delle gare e come vederle in tv. Tutti gli azzurri in gara : Seconda giornata di gare ai Mondiali di Slittino su pista artificiale 2019 in quel di Winterberg: si assegnano altre sei medaglie, in lizza infatti i titoli iridati di singolo femminile e doppio. 26 gennaio, prima giornata Mondiali Slittino 2019 ore 11.10 – Prima manche doppio ore 12.40 – Seconda manche doppio ore 14.20 – Prima manche singolo femminile ore 16.10 – Seconda manche singolo femminile Diretta TV Eurosport, ...

Slittino – Mondiali di Winterberg : nessun podio azzurro - Rieder/Rastner ottavi nel doppio : Le sprint aprono i Mondiali di Winterberg: Rieder/Rastner ottavi nel doppio, Kevin Fischnaller nono nel singolo maschile, Robatscher 11esima tra le donne Non arrivano podi per l’Italia nelle sprint che hanno aperto i Mondiali di Winterberg. Il miglior risultato per gli azzurri arriva nella prima gara, con Ludwig Rieder e Patrick Rastner che non sono andati oltre l’ottavo posto a 171 millesimi, mentre Emanuel Rieder e Simon ...

Slittino - Mondiali 2019 : sorpresa clamorosa nella sprint - vince il giovane Mueller. Lontani gli italiani : L’Austria ancora una volta sorprende tutti nel singolo maschile. Ad un anno di distanza cambia la competizione, dalle Olimpiadi di PyeongChang ai Mondiali di Winterberg, cambia la prova, da quella classica alla sprint, cambia l’uomo, da David Gleirscher al giovanissimo Jonas Mueller, ma non il risultato: l’oro è austriaco. Ancora una volta sorpreso tutto il lotto di contendenti. Gran tempo nelle qualifiche, ma nessuno si ...

Slittino - Mondiali 2019 : Geisenberger batte Taubitz di sette millesimi nella sprint. Dodicesima Andrea Voetter : Due gare, due trionfi teutonici, in tutto e per tutto. A Winterberg, in occasione dell’appuntamento più importante dell’anno per quanto riguarda lo Slittino, i Mondiali, i padroni di casa non vogliono lasciare nulla agli avversari: arriva il successo anche nella sprint del singolo femminile al termine di un battaglia davvero splendida. Tutti si aspettavano infatti la sfida fratricida tra Natalie Geisenberger, la dominatrice dello ...