Sisma 2016 | Marche stanziano 10 milioni per 2 ciclovie Terremotati | “Priorità sono

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Nel 2017 erano stati i soldi raccolti con gli sms solidali, oggiquelli previsti dal fondo Por-Fesr 2014-2020, in parte dedicato alle aree del cratere sismico. La Regione, con una delibera di giunta del 22 gennaio, ha di nuovo scelto di destinare una somma consistente alla realizzazione di piste ciclabili con l’obiettivo di rendere tutta la regione “a prova di bici”. In totale diecidi euro (dei 249 previsti dal fondo), divisi in due: metà per costruire la ciclovia della Vallata del Tronto e metà per un’infrastruttura analoga nelle vallate del Chienti e del Potenza. Ma così come successo lo scorso anno per i 5,5di euro ricavati dai messaggi arrivati da tutta Italia al 45500 che dovevano andare all’implementazione della pista tra Sarnano e Civitanova, anche questa volta inon ci stanno. “Le priorità...