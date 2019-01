Si può dire “escimi il cane”? La divertente reazione dei milanesi tra imbarazzi | battute

L'Accademia della Crusca ci ripensa : «Non si può dire scendi il cane» : Dietrofront. Nessun via libera a espressioni come "scendi il cane" perché L'Accademia della Crusca non ha cambiato idea. La notizia aveva fatto scalpore perché ammetteva...

''Siedi il bambino' si può dire'. Ma la Crusca poi precisa : 'Dipende dal contesto' : Vittorio Coletti , linguista e consigliere dell' Accademia della Crusca , si è misurato con una richiesta rivolta da numerosi cittadini alla Crusca: è lecito costruire il verbo sedere con l'oggetto ...

«Esci il cane» - per l'Accademia della Crusca - si può dire (ma non scrivere) : «Molti lettori ci chiedono se è lecito costruire il verbo sedere con l’oggetto diretto di persona: siedi il bambino. È lecita allora la costruzione transitiva di sedere? Si può rispondere di sì». Questa risposta apparsa l'11 gennaio sul sito dell**'Accademia della Crusca**, a firma dell'accademico Vittorio Coletti, aveva sollevato sul web un vasto clamore. E alla fine è intervenuto il presidente, Claudio Marazzini per dire che «no, su ...

"Esci il cane" o "siedi il bimbo" si può dire (ma non troppo) : la Crusca chiarisce : Dopo aver dato il benestare all'uso di espressioni come "esci il cane" e "siedi il bambino", l'Accademia della Crusca torna (almeno in parte sui suoi passi). "Molti lettori ci chiedono se è lecito costruire il verbo 'sedere' con l'oggetto diretto di persona": iniziava così la nota dell'11 gennaio sul sito dell'Accademia della Crusca che ha generato un vero e proprio dibattito (sui social e non solo).Al quesito, l'esperto Vittorio ...

[Il commento] Puoi dire "scendi il cane" e "siedi il bambino" - manca solo "escile" : la Crusca corre ai ripari : In una scena del libro Cuore, il bambino insegna al padre contadino a memorizzare e scrivere le coniugazioni dei verbi, e quello, sotto sforzo, azzarda un "coloro fussero". E il figlio: "Furono, papà, ...

«Scendi il cane» : per l’Accademia della Crusca si può dire (ma non scrivere) : «Scendi il cane»: da oggi chi usa questa espressione potrà difendersi dalle accuse di sgrammaticatura, appellandosi nientemeno che al parere dell’Accademia della Crusca. Sul sito dell’istituzione, il linguista Vittorio Coletti ha risposto al quesito di molti lettori, che hanno chiesto se è lecito costruire il verbo sedere con l’oggetto diretto di persona: «Siedi il bambino, siedilo lì». La sua replica legittima anche l’uso transitivo (diffuso al ...

La rivincita del Sud. Per la Crusca si può dire "esci il cane" o "siedi il bambino" : Quante volte avete sentito dire, magari da qualcuno del Sud Italia, frasi come "esci il cane", "entra i panni", o "siedi il bambino" e avete pensato che fosse sbagliato? Da oggi sappiate che non è più così. Almeno nella lingua parlata. A dirlo è l'Accademia della Crusca. Rispondendo ai lettori che chiedevano se fosse lecito costruire il verbo sedere con l'oggetto diretto di persona Vittorio Coletti, socio ...

LIVE Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2019 in DIRETTA : PARIS TITANICO - è primo! Ma spunta il sole e può cambiare tutto! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. A causa del previsto maltempo in Austria, la grande Classica della velocità è stata anticipata a oggi: si gareggia sulla mitica Streif, l’Università della Discesa libera, una pista iconica del Circo Bianco. Si preannuncia grande spettacolo e l’Italia vuole essere assoluta protagonista con Dominik PARIS ...

Reddito di cittadinanza - come funzionerà la carta di Poste. 'Non si può spedire a casa' : Reddito di cittadinanza , come funzionerà la carta di Poste ? Lo ha spiegato l'amministratore delegato Matteo Del Fante in un'intervista al Fatto Quotidiano in cui ha parlato del funzionamento del ...

Boateng : "Non puoi dire no al Barcellona. Ma dispiace lasciare Sassuolo..." : La nuova avventura in blaugrana sembra un fulmine a ciel sereno anche per il centrocampista ex Milan: 'Se sono emozionato? Certo, vado nel club più grande al mondo, ma anche un po' triste, era ...

Bolzano - il leghista Pancheri contro i gay : ‘Associazione dei finocchi’. Presidente : ‘Non si può dire’. E lui : ‘Sì - non è offensivo’ : “Poi è venuta l’associazione dei… come si chiamano… dei finocchi“. Polemiche a Bolzano per la frase pronunciata dal leghista Kurt Pancheri, in Consiglio comunale, riferendosi agli omosessuali. E che poi ha ribadito il concetto, una volta richiamato dal Presidente Silvano Baratta. “Ma sì che si può dire, non è offensivo” si è difeso nella seduta che, tra le altre cose, doveva discutere il nuovo ...

Trivelle - Matteo Salvini a M5S : “Non si può dire ‘no’ a tutto e andare in giro con le candele” : Il vicepremier Matteo Salvini ha riaperto la discussione sulle Trivelle: "Non si può dire no al carbone, no al petrolio, no al metano, no alle Trivelle, mica possiamo andare in giro con la candela e accendere i legnetti. Di tutto il resto si può discutere, ma con i soli 'No' non si campa". Dal M5S replicano: "L'età della pietra non finì per assenza di pietre".Continua a leggere

Trivelle - Lega riapre il fronte : “Non si può dire di no a tutto o si perdono posti di lavoro”. M5s : “Investire sulle rinnovabili” : La Lega riparte all’attacco e riapre un fronte sensibile con gli alleati del M5s, quello delle trivellazioni. Nel mirino dei leghisti torna l’emendamento presentato dai 5 Stelle al decreto Semplificazioni che blocca 36 autorizzazioni. A scagliare la prima frecciata è stato in mattinata Matteo Salvini: “Non si può dire no al carbone, no al petrolio, no al metano, no alle Trivelle, mica possiamo andare in giro con la candela e ...

Cosa è la direttiva Ue sul copyright e perché può essere pericolosa. La posizione di Citynews : Le nuove norme, nate per tutelare editori e copyright, se scritte male possono sconvolgere la rete per come la conosciamo