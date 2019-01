Sì del M5S al processo per Salvini? Lega | Grossi problemi al governo

"M5S chieda in Vigilanza Rai quanto guadagnano i giornalisti del gruppo Espresso ospitati dalla Rai" : "Come attivista del M5S chiedo ai parlamentari 5 Stelle in commissione Vigilanza Rai di chiedere all'ad di viale Mazzini, Fabrizio Salini, i compensi di tutti i giornalisti che lavorano per il gruppo Espresso e che conducono o sono ospiti in programmi Rai". Lo dice all'Adnkronos Alessandro Di Battista, intervenendo sulla polemica politica relativa al compenso di oltre 30mila euro che la Rai dovrebbe corrispondere per i diritti d'autore del ...

Alessandro Di Battista - il cortocircuito della grillina Spadoni sul comunista Maduro : con chi sta il M5s : Certo la Spadoni è pur sempre del M5s, quindi ottenere una vera posizione in politica estera è quasi una pretesa. Se non sono con Maduro, almeno i grillini sostengono Juan Guaidò: 'Assolutamente no - ...

Diciotti - Fontana : 'Conseguenze se M5s vota contro Salvini' - Ma il vicepremier della Lega tira dritto : 'Governo stabile' : Sul caso Diciotti arriva Matteo Salvini a calmare le acque nella Lega . Il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana , che si è schierato al fianco del suo vicepremier, aveva attaccato il M5s propenso a ...

Dl semplificazioni - troppi emendamenti : “Dubbi del Quirinale”. Lega e M5s cercano intesa su che cosa togliere : Il Dl semplificazioni è stato appesantito di troppi emendamenti, oltre 80, diventando di fatto un decreto omnibus con norme che vanno dalla moratoria sulle trivellazioni alle nuove norme sulle Ncc passando per le misure contro la Xylella. E il capo dello Stato Sergio Mattarella ha fatto trapelare i propri dubbi, auspicando che il testo, già all’esame dell’aula del Senato, venga asciugato rispetto alla versione attuale. Per farlo ...

Sea Watch - intesa totale Lega-M5s : ma sui migranti lo stallo non è "colpa dell'Europa" : La strategia messa a punto dal Viminale trova il pieno sostegno del Movimento 5 stelle: "Sequestro nave, poi tutti...

M5s e Lega scesi nei sondaggi dopo l'approvazione della manovra - Forza Italia al 10% : dopo l'approvazione della manovra i due alleati di governo stanno perdendo terreno nei sondaggi: "La gente si aspetta che ciò che è stato scritto diventi realtà", ha spiegato la sondaggista Alessandra Ghisleri a Mezz'ora in più. Inversione di tendenza, invece, per il partito di Silvio Berlusconi: "Fi rispetto al 4 marzo vale intorno al 10%. Molto di più del trend dell'ultimo periodo", spiega la studiosa. La ...

Tajani : "Salvini suddito del M5S. Stacchi la spina" : Ancora una volta Antonio Tajani ha attaccato frontalmente il Governo giallo-verde. Il Presidente del Parlamento Europeo ha parlato ai microfoni di 'Stasera Italia' su Rete4 ed ha puntato al bersaglio grosso, ovvero a Matteo Salvini. Secondo Tajani il leader della Lega sarebbe diventato subalterno al Movimento 5 Stelle: "Salvini compie un atto di sudditanza politica nei confronti dei 5 stelle quando accetta il no alla Tav o di stare dalla ...

M5s dirà sì alla richiesta del tribunale di Catania di processare Salvini : Salvini da parte sua minimizza dicendo di essere 'l'uomo più tranquillo del mondo, nel senso che sto facendo il ministro e sto facendo quello che dovrebbe fare ogni buon italiano: ovvero, difendere i ...

M5s dirà sì alla richiesta del tribunale di Catania di processare Salvini : I senatori M5s voteranno sì alla richiesta del tribunale dei ministri di Catania di processare il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per il caso della nave Diciotti. La linea dei 5 Stelle sembra chiara e a confermarla è il capogruppo al Senato, Stefano Patuanelli: sostiene che il ministro dell'Interno sarebbe intenzionato a farsi processare e che questa "sarebbe una soluzione di buon senso. Un comportamento che seguirebbe qualunque ...

La crisi del Venezuela è diventata motivo di tensione tra Lega e M5s : ... il pentastellato Manlio Di Stefano, ha invece parlato di 'inutili ultimatum Ue' e ha aggiunto che 'l'Italia offre di mediare tra Maduro e opposizioni per una transizione politica verso nuove ...

La crisi del Venezuela è diventata motivo di tensione tra Lega e M5s : https://www.agi.it/estero/Venezuela_elezioni_europa-4905889/news/2019-01-26/La crisi del Venezuela diventa un nuovo terreno di scontro nella maggioranza giallo-verde: lo testimonia il duro botta e risposta tra Alessandro Battista e Matteo Salvini che ha reso evidenti le distanze tra un M5s vicino al presidente Nicolas Maduro e una Lega schierata con il suo rivale, Juan Guaidò. In un esercizio di diplomatico equilibrismo, il presidente del ...

Tajani contro Salvini : "Suddito del M5S" : L'invito è a staccare la spina al governo gialloverde. "Salvini compie un atto di sudditanza politica nei confronti dei 5 stelle quando accetta il no alla Tav o di stare dalla parte di Maduro - dice Antonio Tajani a Stasera Italia su Rete4 -, quando accetta il reddito di cittadinanza, quando ...

Beppe Grillo : "Lega-M5S connubio vincente - impedisce mercimonio della sofferenza" : Il fondatore del MoVimento 5 Stelle Beppe Grillo ha rilasciato un'intervista ad America Oggi, una di quelle interviste che si definirebbero in gergo "in ginocchio", in cui, cioè, l'intervistatore (Biagio Maimone) non fa assolutamente domande "scomode" all'intervistato. Grillo ha così avuto modo di toccare alcuni degli argomenti a lui più cari, come quello della democrazia diretta, sulla quale dice:"La democrazia diretta… le dico una cosa, ...

Grillo : “Migranti? Sia M5s che Lega vogliono impedire mercimonio della sofferenza. Impediamo false speranze” : “Sia noi che la Lega intendiamo impedire questo mercimonio della sofferenza”. La gestione dei migranti, i rapporti con la Lega e i primi mesi al governo: in una lunga intervista ad America Oggi, Beppe Grillo è tornato a parlare di attualità e delle misure messe in campo dall’esecutivo gialloverde. “Puoi fare come Minniti che ha bloccato il varco senza dirlo esplicitamente”, ha detto. “Oppure puoi impedire lo ...