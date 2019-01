Si avvicinano Huawei P30 | P30 Pro e P30 Lite | gli ultimi dettagli

optimaitalia

(Di lunedì 28 gennaio 2019)La famiglia deiP30, P30 Pro e P30è più vicina che mai: i tre dispositivi dovrebbero essere presentati per la fine di marzo, di poco posticipati rispetto al primo smartphone pieghevole del colosso cinese, in programma per il MWC 2019 di Barcellona, che si dice dotato di tecnologia 5G (ve ne abbiamo parlato in questo articolo).Stando a quanto riportato da 'gizmochina.com', i tre esemplari, contraddistinti dai product-code VOG-L29, ELE-L29 and MAR-LX1M, sono stati di recente certificati dalla Eurasian Economic Commission, con i seguenti nomi in codice: Elle, Vogue e Marie Claire.P30 dovrebbe misurare 148.7 x 70.6 mm, e presentare una tripla fotocamera posteriore (contraddistinta da un sensore principale Sony IMX600). Il P30 Pro, invece, dovrebbe includerne quattro, con il sensore Sony IMX607 come tiratore primario. Il P30supporterà la ricarica a 18W, e ...