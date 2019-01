Shoah | nazionalisti polacchi provano ad entrare ad Auschwitz | “Non solo ebrei uccisi”

ilfogliettone

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Erano in pochi ma la loro protesta e' stata eclatante: una cinquantina disi sono presentati all'ingresso di, nel giorno della Memoria, per protestare contro la commemorazione "non inclusiva", che "ricordaglima non i, i rom e i sovietici". Trascinati dall'attivista Piotr Rybak, che in passato si era gia' reso protagonista per gesti antisemiti, hanno tentato di fare irruzione nel luogo del memoriale dell'Olocausto per deporre una corona e onorare "le altre vittime".Sono stati fermati dalla polizia ma sono rimasti convinti delle proprie posizioni, forti anche da importanti appoggi esterni. Il premier polacco, Mateusz Morawiecki, ha dichiarato che la responsabilita' dell'Olocausto va attribuita "alla Germania di Hitler, al Terzo Reich tedesco" e non semplicemente ai nazisti. "La Germania di Hitler si nutriva dell'ideologia fascista, ...