Sgarbi scatenato contro Valentina Nappi | “Come pornostar fai cagare | io non ti chiaverei

(Di lunedì 28 gennaio 2019) La lite, a distanza, era iniziata a Stasera Italia, otto giorni fa. “Devi parlare solo di ca***” aveva urlato, in diretta tv, Vittorio, in collegamento dagli States, dopo che lasi era detta di sentirsi “stuprata” dalla politica di Matteo Salvini. Lo s, tra i due, è proseguito quando, intervistata a La Zanzara su Radio24, ha dichiarato che piuttosto di andare a letto con(e Roberto Saviano), “preferisco masturbarmi“. E il critico d’arte le ha risposto con un videomessaggio pubblicato su Facebook: “Comefai, non timai. Tieniti i due dodici neri”.L'articolo: “Comefai, io non timai. Tieniti i due dodici neri” proviene da Il Fatto Quotidiano.