Sgarbi contro la Nappi | ‘Tieniti pure i neri | donna insoddisfatta e pornostar fallita’

Sgarbi scatenato contro Valentina Nappi : “Come pornostar fai cagare - io non ti chiaverei mai. Tieniti i due dodici neri” : La lite, a distanza, era iniziata a Stasera Italia, otto giorni fa. “Devi parlare solo di ca***” aveva urlato, in diretta tv, Vittorio Sgarbi a Valentina Nappi, in collegamento dagli States, dopo che la pornostar si era detta di sentirsi “stuprata” dalla politica di Matteo Salvini. Lo scontro, tra i due, è proseguito quando Nappi, intervistata a La Zanzara su Radio24, ha dichiarato che piuttosto di andare a letto con ...

Sgarbi contro la Nappi a 'Stasera Italia Weekend - lo scontro fa scalpore (VIDEO) : E' uno scontro decisamente al vetriolo, condito da toni piuttosto pesanti, quello andato in scena ieri sera a "Stasera Italia Weekend", programma di approfondimento delle reti Mediaset, a cura della redazione del TG 4. Il programma è condotto durante la settimana fino al venerdì da Barbara Palombelli, mentre nel Weekend la conduzione passa a Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili. Ieri era una puntata particolare e, visto l'argomento, piuttosto ...

Vittorio Sgarbi contro Valentina Nappi che ha attaccato Salvini : 'Fatti i c***i tuoi' : Nel corso delle ultime settimane si è discusso molto in merito ad uno scottante messaggio mediatico lanciato dall'attrice a luci rosse Valentina Nappi, che ha dichiarato di sentirsi culturalmente stuprata dalle ideologie politiche rappresentate in Italia dal leader della Lega, Matteo Salvini. L'attrice a luci rosse ha manifestato tutto il suo disappunto contro il ministro dell'interno, postando online uno stato, nel quale la giovane ha ...

Otto e Mezzo - Lilli Gruber contro Vittorio Sgarbi : bomba su Silvio Berlusconi : Volano stracci a Otto e Mezzo di Lilli Gruber tra la conduttrice e Vittorio Sgarbi. Nel salottino di La7 si parlava della Rai e del Festival di Sanremo, nel dettaglio dell'attacco di Claudio Baglioni alle politiche del governo sull'immigrazione. Sgarbi, parlando delle reazioni dei partiti di governo

Ferrara - Vittorio e Elisabetta Sgarbi contro l'ampliamento di Palazzo dei Diamanti : Inizia così la lettera-petizione firmata da Vittorio Sgarbi, insieme alla sorella Elisabetta, e sottoscritta dalla Fondazione Cavallini Sgarbi insieme a diversi esponenti del mondo culturale e ...

Sgarbi contro Di Battista : 'Sfrutti tuo figlio per propaganda politica - mi fai ca***e' : Il critico d’arte e attuale deputato del gruppo misto è intervenuto con un videomessaggio sul proprio profilo Facebook, criticando pesantemente e con la solita veemenza che lo contraddistingue l’atteggiamento dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista. L'ex deputato di Forza Italia [VIDEO]ha, infatti, rimproverato una delle punte di diamante del M5S per aver violato a più riprese la legge della privacy sui minori: nello ...

Sgarbi scatenato contro Di Battista : “Sfrutti tuo figlio per crearti l’immagine del buon politico - mi fai cagare” : In un videomessaggio pubblicato su Facebook, Vittorio Sgarbi se la prende con Alessandro Di Battista: “Avete notato che esibisce sempre suo figlio? Si sta creando un’immagine da buon politico e da buon padre. Io non ho mai mostrato i miei figli”. Nel corso del filmato, Sgarbi cita la legge che si occupa di tutelare i minori e una sentenza che ha condannato un padre a risarcire il figlio. L'articolo Sgarbi scatenato contro Di ...

Manovra - protesta Pd contro deputata M5s : “Ci diffama”. Sgarbi a Fiano : “Noi immuni - diciamo quel cazzo che vogliamo” : Proteste Pd contro i 5 Stelle e contro il presidente della Camera, Roberto Fico durante la discussione che ha preceduto il voto di fiducia alla Camera. A scatenare la bagarre in aula diversi passaggi dell’intervento di Teresa Manzo del Movimento 5 stelle durante le dichiarazioni di voto. Dai banchi del Pd è parita la protesta. “Quando qualcuno ci offende, lei ha il compito di fermarlo. Lei permette che il M5s ci insulti senza dire ...

Manovra - Sgarbi contro il M5s : “Voterò la legge mentre vi osservo precipitare”. Poi cita Foucault : “Morirete giovani” : Durante la discussione generale sulla legge di Bilancio, ci sono state forti tensioni tra opposizioni e maggioranza. L’ultima ha visto coinvolti i deputati del Pd e quelli della Lega, con il dem Luigi Marattin che ha accusato il leghista Nicola Molteni di averlo insultato. Inatteso paciere, il deputato del gruppo Misto, Vittorio Sgarbi. Che poi è intervenuto per denunciare il metodo con cui la maggioranza sta facendo approvare la Manovra ...

Sgarbi contro Di Maio e Di Battista : 'Figli ingrati e traditori - c'è solo da vergognarsi' : Con un post sulla sua pagina Facebook, il critico d'arte e sindaco di Sutri, Vittorio Sgarbi, ha deciso di "vendicare" i due genitori delle punte di diamante del progetto politico creato da Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle. L'ex sindaco di Salemi ha preso sia le difese del padre del vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio che di quello di Alessandro Di Battista, attualmente in Guatemala con la sua famiglia. Si tratta di un affondo ...

Fuori dal coro - Giordano e la vendetta contro Sgarbi in 'stile' Fede : La vendetta è un piatto che va servito freddo. E possibilmente in casa. Mario Giordano mette in atto la sua personale rivalsa nei confronti di Vittorio Sgarbi, due mesi dopo il primo clamoroso scontro avvenuto a Cartabianca.E così, mercoledì sera a Fuori dal coro il conduttore dedica gran parte della striscia quotidiana al 'nemico amatissimo', che a gennaio 2019 maturerà la pensione. “C’è chi ci va senza aver mai lavorato e ne va fiero. ...