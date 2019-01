Sergio Mattarella - Marzio Breda : la svolta del presidente "rassegnato" a diventare interventista : Alla fine anche Sergio Mattarella è diventato, esattamente come i suoi predecessori, un interventista. Nonostante il suo minimalismo, anche l'attuale presidente della Repubblica non fa eccezione. Certo, scrive il quirinalista del Corriere della Sera Marzio Breda, "non gli piace l'idea che si parli d

Sergio Mattarella : moglie - età - nipoti e figli. La carriera politica : Sergio Mattarella: moglie, età, nipoti e figli. La carriera politica Biografia e vita privata del Presidente della Repubblica Eletto il 31 Gennaio del 2015 si appresta a compiere il terzo anno di mandato sui sette previsti dalla Costituzione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è inoltre pronto al discorso di fine anno che raccoglierà circa 6 milioni di italiani davanti agli schermi. Vediamo nello specifico alcuni dettagli sul ...

Sergio Mattarella : moglie - età - nipoti e figli. La carriera politica : Sergio Mattarella: moglie, età, nipoti e figli. La carriera politica Biografia e vita privata del Presidente della Repubblica Eletto il 31 Gennaio del 2015 si appresta a compiere il terzo anno di mandato sui sette previsti dalla Costituzione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è inoltre pronto al discorso di fine anno che raccoglierà circa 6 milioni di italiani davanti agli schermi. Vediamo nello specifico alcuni dettagli sul ...

Sergio Mattarella - il terrore del Quirinale sulla guerra contro la Francia : cosa rischia l'Italia : La strategia scelta sia da Luigi Di Maio che da Matteo Salvini di puntare contro la Francia, nemico giurato dell'Italia, sta facendo preoccupare non poco il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da giorni i due vicepremier non perdono occasione per rinfacciare a Parigi ora lo sfruttamento n

Immigrazione - asse tra Giuseppe Conte e Sergio Mattarella contro Matteo Salvini : Dal "vado a prenderli io in aereo" a "siamo in continuo contatto con la Guardia Costiera libica perché effettui questo ulteriore intervento e metta in sicurezza i migranti che sono a bordo", ormai la linea di Giuseppe Conte è chiara, e diametralmente opposta a quella di Matteo Salvini. L'ultima nota

Sergio Mattarella - soffiata di Luigi Bisignani : 'Qualche uccellino gli ha detto...'. La voce su Colle e Conte : C'erano tanti rappresentanti illustri della Curia e della politica, tra Prima e Terza Repubblica, ma non il più importante. 'Hai notato - scrive l'editorialista sul Tempo , in un immaginario botta e ...

Sergio Mattarella - soffiata di Luigi Bisignani : "Qualche uccellino gli ha detto...". La voce su Colle e Conte : Non è passata inosservata a Luigi Bisignani un'assenza pesantissima alla cerimonia romana per l'anniversario dei 100 anni della nascita di Giulio Andreotti. C'erano tanti rappresentanti illustri della Curia e della politica, tra Prima e Terza Repubblica, ma non il più importante. Leggi anche: "Matta

Sergio Mattarella - il retroscena : 'Si ritroverebbe da solo'. Scacco matto al Quirinale : Salvini gode? : Il governo non arriva alla prossima finanziaria. La sentenza nasce prima della batosta di Bankitalia sulla recessione , ma in qualche modo Pier Luigi Bersani ne coglie il senso: M5s e Lega non ...

Sergio Mattarella - il retroscena : "Si ritroverebbe da solo". Scacco matto al Quirinale : Salvini gode? : Il governo non arriva alla prossima finanziaria. La sentenza nasce prima della batosta di Bankitalia sulla recessione, ma in qualche modo Pier Luigi Bersani ne coglie il senso: M5s e Lega non reggeranno al colpo della crisi economica di nuovo incombente. E il guaio, sospira l'ex segretario Pd conflu

Silvio Berlusconi - il piano per seppellire Luigi Di Maio con l'ok di Sergio Mattarella : Ha un obiettivo dichiarato, Silvio Berlusconi: riportare il centrodestra al governo. Il problema è come fare: Matteo Salvini non pare intenzionato a mollare a breve il Movimento 5 Stelle, e allo stesso tempo il presidente Sergio Mattarella ha mandato chiari segnali di contrarietà all'ipotesi di un r

Sergio Mattarella in Germania - "il vero motivo della visita". Retroscena : drammatico siluro sul governo : Una visita ufficiale, ma non semplicemente istituzionale. Sergio Mattarella è a Berlino per una due giorni dall'elevato contenuto politico. Tanto che il capo dello Stato avrà un faccia a faccia con Angela Merkel e poi un incontro col presidente del Parlamento federale, il "mastino" Wolfgang Schauble

Elisabetta Casellati - operazione Colle con l'ex portavoce di Giorgio Napolitano. L'ira di Sergio Mattarella : Elisabetta Casellati, presidente del Senato, vuole salire al Colle e diventare il prossimo presidente della Repubblica. Da quando Nitto Palma è direttore del suo gabinetto a Palazzo Madama, la Casellati si è convinta di poter diventare "la prima" nel 2022, al termine del settennato di Sergio Mattare

Sergio Mattarella - cosa "scorda" il presidente" sul decreto sicurezza. Travaglio : "Lui - come Napolitano..." : "Ha poco da lagnarsi, Sergio Mattarella". Nel suo editoriale sul Fatto Quotidiano il direttore Marco Travaglio si scagli ancora con durezza contro il presidente della Repubblica. Il tema è quello, delicatissimo, del decreto sicurezza e della protesta dei sindaci ribelli Leoluca Orlando a Palermo e L

Sergio Mattarella - cosa 'scorda' il presidente' sul decreto sicurezza. Travaglio : 'Lui - come Napolitano...' : 'Ha poco da lagnarsi, Sergio Mattarella '. Nel suo editoriale sul Fatto Quotidiano il direttore Marco Travaglio si scagli ancora con durezza contro il presidente della Repubblica. Il tema è quello, ...