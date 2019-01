Sea Watch | Roberto Fico trama alle spalle del suo governo | vuole sfasciarlo

Sea Watch - stallo e contrapposizione : la nave ancora ferma al largo di Siracusa : Giornata di trattative e divieti: impedita la navigazione intorno alla nave per evitare problemi DI ordine pubblico e sanità pubblica

?Sea Watch - Palazzo Chigi : «Messe a rischio vite migranti - "corridoio" verso l'Olanda» : «Già da ora l'Italia si rende disponibile, una volta riconosciuta la giurisdizione olandese, a offrire un corridoio umanitario al fine di consentire un trasferimento dei migranti...

Sea Watch 3 - indagato Matteo Orfini : “Da noi nessuna violazione - potevamo salire su quella nave” : Il presidente del Pd, Matteo Orfini, insieme a Maurizio Martina, è stato indagato per essere salito a bordo della Sea Watch 3. Intervistato da Fanpage.it, Orfini spiega cosa ha visto sull'imbarcazione, parlando di "situazione delicata", e come ha ricevuto la notizia dell'indagine: "Noi non abbiamo violato nulla, abbiamo esercitato le nostre prerogative, potevamo a pieno titolo salire su quella nave".Continua a leggere

Sea Watch : l'Olanda non intende accogliere i 47 migranti : 'Non tutti sono profughi' : A seguito della richiesta di procedere per le vie legali contro Matteo Salvini avanzata dal Tribunale dei Ministri di Catania, per le accuse che la Procura di Agrigento aveva mosso contro il ministro dell'interno, di arresto illegale, sequestro di persona e abuso di ufficio, è ancora la questione immigrazione ad occupare le pagine dei principali quotidiani e siti d'informazione. Sulla nave Sea Watch, la Ong battente bandiera olandese rimasta ...

Caso Sea Watch 3 - Nordio contro la Boldrini : i 'naufragi' sono organizzati dagli scafisti : Il Caso Sea Watch 3 tiene aperto il dibattito sull'accoglienza dei migranti oramai da giorni. Questa mattina si è registrato un vivace botta e risposta tra Carlo Nordio, procuratore aggiunto della Repubblica a Venezia ed ex pubblico ministero, e l'ex Presidente della Camera Laura Boldrini. Entrambi erano ospiti di Myrta Merlino a L'aria che tira, il popolare talk show trasmesso da La7. Nordio, interpellato in merito alla sua vasta esperienza ...

Delegazione Pd a bordo della Sea Watch : "Orfini e Martina indagati" : A dare la notizia è stato lo stesso Orfini su Twitter dopo essere tornato sulla terra ferma: “A quanto pare siamo indagati”

Diciotti - la Lega ai 5 Stelle : «Processare Salvini è processare il governo» Video Sea Watch - Orfini : io e Martina indagati : I capigruppo della Lega al Senato e alla Camera Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari: se le nostre azioni politiche «scatenano le reazioni scomposte sotto gli occhi di tutti», questo conferma «la bontà del nostro operare»

Ostaggi della propaganda : governo senza soluzioni per il caso Sea Watch 3. E pure l'Ue non batte alcun colpo : Stavolta da Bruxelles non è arrivato nemmeno un monito, un suggerimento, una dichiarazione. Niente. Il caso Sea Watch 3, da 4 giorni ferma al largo di Siracusa senza poter sbarcare i suoi 47 migranti soccorsi nel Mediterraneo, rimbalza tra le polemiche del dibattito italiano, gli insulti anche sessisti a Stefania Prestigiacomo di Forza Italia che ieri è salita a bordo della nave della ong olandese insieme a Nicola Fratoianni di ...

Sea Watch - dem indagati ribattono : "Facciamo un esposto" : È guerra a colpi di denunce tra Pd e governo. Oggi una delegazione di parlamentari dem, Maurizio Martina e Matteo Orfini in testa, ha sfidato il Viminale ed è salita a bordo della Sea Watch 3, la nave dell'omonima ong tedesca che ormai dieci giorni fa ha recuperato 47 migranti nel Mediterraneo e che staziona da giorna al largo di Siracusa.Un atto che ha portato però i parlamentari del Pd a finire indagati: "Sbarcando dalla nave abbiamo scoperto ...

Orfini e Martina a bordo della Sea Watch 3 : “Siamo indagati per essere saliti sulla nave” : Matteo Orfini e Maurizio Martina hanno annunciato di essere indagati per essere saliti a bordo della Sea Watch 3, l'imbarcazione che si trova a largo di Siracusa e su cui si trovano 47 migranti. Orfini annuncia inoltre che presenteranno un esposto contro il governo perché ritengono che stia "commettendo alcuni reati".Continua a leggere

Sea Watch - Il tweet di Orfini 'Io e Martina indagati per essere saliti a bordo della Sea Watch' : Cronaca Catania, i 19 fermi per la mafia nigeriana: "Il Cara di Mineo centrale operativa". Salvini: "Da chiudere" di NATALE BRUNO

Sea Watch - divieto di navigazione intorno alla nave : verso emergenza sanitaria - : "Lo specchio d'acqua all'interno della Baia di Santa Panagia, per un raggio di mezzo miglio dalla Sea Watch 3, è interdetto alla navigazione, ancoraggio e sosta con qualunque unità non espressamente ...

