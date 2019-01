Sea Watch | Orfini e Martina indagati

blogo

: Sea Watch 3, la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Palazzo_Chigi : Sea Watch 3, la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Erriders : Spacciata per dura, la linea di governo su Sea Watch è prima ottusa, poi infame pensando d’incriminarne l’equipaggi… - vittoriozucconi : Salvini al TgUno 20:10: 'A bordo della Sea Watch 3 ho visto ragazzi a torso nudo'. Vergogna! Neanche una divisina d… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019)Il Presidente del Partito Democratico Matteoe il segretario nazionale dimissionario Mauriziosono saliti oggi pomeriggio a bordo della nave Sea3 ancorata da giorni al largo di Siracusa e per questo motivo, stando alle loro dichiarazioni, sarebbero statiA riferirlo è stato lo stesso Matteovia Twitter, che ha confermato di aver incontrato i migranti a bordo della nave e di aver raccolto le loro testimonianze:I campi in Libia sono un inferno che non finisce mai, ci hanno detto i migranti sulla #Sea. Io e @mausiamo appena rientrati in porto. Ora stiamo facendo l'elezione di domicilio perché a quanto pare siamoper essere saliti sulla nave.I campi in Libia sono un inferno che non finisce mai, ci hanno detto i migranti sulla #Sea. Io e @mausiamo appena rientrati in porto.Ora stiamo facendo l'elezione ...