Sea Watch | la Capitaneria vieta di avvicinarsi Delegazione del PD sale comunque a bordo

Sea Watch - non solo le "rotte illegali" : l'accusa sull'altro crimine della nave Ong : Mentre il procuratore di Siracusa mette un punto sull'eventuale sequestro della Sea Watch e sulle cosiddette "rotte illegali", resta ancora la questione dell'ispezione a bordo e di un'altra pesantissima accusa contro la nave della Ong: l'omissione di soccorso. Il prossimo passo degli inquirenti, rip

Sea Watch - Garante dei detenuti : “Migranti privati della libertà - è detenzione illecita” : Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, Mauro Palma, ha inviato una lettera al ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, sul caso della Sea Watch 3, chiedendo di permettere lo sbarco dei 47 migranti a bordo al più presto. Palma ha denunciato la "privazione di fatto della libertà dei migranti soccorsi", parlando di una loro detenzione illecita.Continua a leggere

Sea Watch - chiuso tratto mare. Delegazione del Pd sale a bordo : Sea Watch, chiuso tratto mare. Delegazione del Pd sale a bordo Il pm di Siracusa esclude il sequestro della nave: "Non c'è reato". Intanto la Capitaneria chiude il tratto di mare intorno alla imbarcazione per "motivi di ordine pubblico e igienico-sanitari", ma i deputati Pd sono ugualmente saliti a bordo ...

'I minori della Sea Watch vanno sbarcati per legge' - il Garante dell'Infanzia - : Roma, 28 gen., askanews, - 'A proposito dei diritti dei minorenni presenti a bordo della nave Sea Watch 3, ormeggiata in acque italiane, ho inviato una segnalazione al presidente del Consiglio e al ...

Chiuso tratto di mare intorno alla Sea Watch. La procura smentisce Salvini : “Nessun reato” : «Non ha commesso alcun reato il comandante della Sea Watch e non è stata neppure presa in considerazione al momento l’ipotesi di un eventuale sequestro della nave». Lo dice il procuratore di Siracusa, Fabio Scavone, che ha aperto un fascicolo d’indagine senza reati né indagati in riferimento al caso della Sea Watch. Per il magistrato «ha salvatore ...

Sea Watch - Matteo Salvini sfotte i manifestanti per lo striscione sgrammaticato : Sulle coste del mare di Siracusa, si mobilitano i militanti favorevoli allo sbarco dei 47 migranti della Sea Watch, la Ong battente bandiera olandese da giorni bloccata in mare. E in un servizio del Tg3 vengono mostrati tre di questi manifestanti, che sventolano un improbabile striscione, il quale r

Sea Watch - Carfagna (FI) : “Prendersela con il più piccolo del cortile è da vigliacchi. Uno Stato forte non lo fa” : “La lotta agli scafisti deve essere una priorità assoluta: chi si arricchisce trafficando esseri umani è uno schiavista e va combattuto con ogni mezzo. Questa guerra non si combatte facendo prigioniere le loro vittime, ma con la forza della legge, con la Polizia, con l’intelligence, usando i mezzi tecnologici, dai droni alle intercettazioni. Si fa soprattutto giocando un ruolo in Libia e in Europa”. Così Mara Carfagna in un video ...

Sea Watch - l'Olanda all'Italia : "I migranti Ong non li prendiamo". E l'Europa se ne frega : Lo scontro è totale. Non solo tra Italia e Francia, ma anche tra Italia e Olanda. Il caso è ovviamente quello della Sea Watch, con il governo italiano e Luigi Di Maio in particolare che chiede all'Aja di farsi carico dei 47 immigrati a bordo della Ong. La nave batte infatti bandiera olandese, pur es

Qui a Siracusa davanti alla Sea Watch 3 che non sbarca e alla Sicilia da cui si scappa : Poche centinaia di metri separano la Sea Watch 3 dalla riva. Una distanza irrisoria per chi ha attraversato chilometri di deserto e il mar Mediterraneo su imbarcazioni fatiscenti. Eppure, quei pochi metri rappresentano una distanza enorme che separa due mondi, due possibili vite. L’arrivo in Europa o il rischio del ritorno nei lager libici. Una distanza amplificata dallo schieramento di mezzi navali che isolano l’imbarcazione e che ...

Sea Watch - divieto di navigazione a mezzo miglio dalla nave - Esposto del garante per l'infanzia : giù i minori : L'ordinanza si richiama alla nota di domenica della prefettura che, "alla luce di quanto emerso durante la riunione tenutasi in presenza delle forze di polizia, ha richiesto alla Capitaneria di porto ...

Sea Watch - Pd pronto al blitz : 'Saliamo a bordo della nave'. Tratto di mare 'blindato' : Chiuso il Tratto di mare intorno alla Sea Watch 3 . Con un'ordinanza emessa ieri, e valida 'dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Siracusa ', lo specchio d'acqua all'...