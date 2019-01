Sea Watch | Eveline Rethmeier | L' Olanda non prenderà gli immigrati C' è la linea

Sea Watch - Salvini : parlamentari non hanno rispettato norme sanitarie : Roma, 28 gen., askanews, - I parlamentari che ieri sono saliti sulla Sea Watch 'non hanno rispettato non le norme di Salvini. Non hanno rispettate le norme igienico-sanitarie, sono andati a bordo e ...

La storia di Doro a bordo della SeaWatch 3 : Tre parlamentari italiani sono saliti sulla SeaWatch3, la nave bloccata a poche miglia da Siracusa con 47 persone a bordo. Ecco le storie che hanno raccolto. Leggi

Migranti : caso Sea Watch - Martina arrivato al porto di Siracusa : Palermo, 28 gen. (AdnKronos) - Il candidato alle primarie del Pd Maurizio Martina è arrivato al porto di Siracusa, dove è iniziata la staffetta con altri parlamentari del Pd per chiedere lo sbarco dei 47 Migranti a bordo della nave Sea watch 3. "Chi viola la legge è il Governo italiano", ha detto ar

Sea Watch - il ministro Salvini non cede : Il leader della Lega: «A marzo sarò in Africa». E sul caso Diciotti: «M5S voti con coscienza, non ho bisogno di aiutini»

"Lì i migranti soffrono". Prestigiacomo difende la scelta di salire sulla Sea Watch : "Non sono certo passata a sinistra". in una intervista a Repubblica Stefania Prestigiacomo, deputata di Forza Italia, difende la propria scelta. Ieri è salita a bordo della Sea Watch insieme ai colleghi di Nicola Fratoianni (Leu) e Riccardo Magi (+Europa). "Da giorni c'è una nave di fronte a casa mia con 47 disperati a bordo - spiega - e io che faccio? Sto a guardare?".La decisione di salire sulla Sea Watch, durante il braccio di ferro tra la ...

Sea Watch - il caso nelle mani della procura : Il ministro: "Salvare vite umane significa bloccare le partenze. A marzo torno in Africa per aiutare quelle donne e quei bambini a non scappare"

Sea Watch - Matteo Salvini : "Sulla nave non ci sono donne né bimbi. Che comunque non lasceremmo agli scafisti" : "Io accusato di disumanità? Non mi tocca più, ne ho sentite in questi sette mesi di lavoro". Matteo Salvini, in diretta a Rtl 102.5, torna sul caso degli immigrati della Sea Watch: "Per me salvare vite significa bloccare le partenze. Sulla nave non ci sono né donne né bambini. Che comunque non andre

Migranti - Enrico Letta a Che tempo che fa : “Successo di tutto perché situazione mai gestita. Sea Watch? Devono sbarcare” : Una lunga intervista con Enrico Letta questa sera a Che tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai1 che si concentra subito sulla questione migratoria “In questi anni è successo di tutto e tutto in conseguenza della questione migratoria che non è mai stata gestita – ha dichiarato Letta che ha poi continuato – Si è lasciata a due estremi: chi lucra sulle paure e gioca quindi a lasciare aperti i problemi e chi ….”. ma il problema dei grandi flussi ...

Salvini : “Sulla Sea Watch non ci sono donne e bambini” : «Salvare vite umane significa bloccare le partenze. Quelle donne e quei bambini, che per la verità non ci sono sulla Sea Watch, non devono essere messi in mano agli scafisti. Chi arresta gli scafisti vuole salvare queste vite. Ai primi di marzo tornerò in Africa, dove stiamo lavorando a progetti di sviluppo per aiutare a non scappare quelle donne e...

Sea Watch - Salvini : parlamentari non hanno rispettato norme sanitarie : Roma, 28 gen., askanews, - I parlamentari che ieri sono saliti sulla Sea Watch "non hanno rispettato non le norme di Salvini. Non hanno rispettate le norme igienico-sanitarie, sono andati a bordo e ...

Sea Watch - Salvini sui migranti : "Entro l'anno chiudiamo il Cara di Mineo" : Il ministro: "Salvare vite umane significa bloccare le partenze. A marzo torno in Africa per aiutare quelle donne e quei bambini a non scappare"

Sea Watch - il sindaco di Siracusa a Che tempo che fa : “Condizioni che nessun essere umano merita” : Parole ancora scosse quelle del sindaco di Siracusa Francesco Italia collegato telefonicamente a Che tempo che Fa di Fabio Fazio – in prima serata su Rai1 – dopo essere salito su Sea Watch per toccare con mano la situazione. “Condizioni che nessun essere umano merita” ha dichiarato subito il sindaco. “Ci sono 13 minori in condizioni che sarebbero molto difficili anche per gli adulti”. E racconta anche il sentimento di queste persone ...

Sea Watch - Di Maio vuole far sequestrare la nave : Roma, 28 gen., askanews, - sequestrare la nave e far arrivare i 47 naufraghi in Olanda: lo ha detto il vicepremier Di Maio alla trasmissione 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti. 'Il governo italiano - ...

Salvini contro il blitz dei parlamentari sulla Sea Watch : 'Hanno violato il veto'. Procura apre inchiesta : Altra notte di attesa davanti alle coste siciliane per i 47 migranti bloccati a bordo della nave umanitaria. Di Maio: 'Sequestriamo la nave e mandiamo i migranti in Olanda'. 'Fateli sbarcare', ...