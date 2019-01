Scopriamo nuovi dettagli su cosa ci aspetta in One Piece World Seeker

eurogamer

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Oneè atteso per il 15 marzo 2019 per PS4, Xbox One e PC, e per ingannare l'attesa tanto vale parlare dici aspetterà in gioco.Come riporta il comunicato ufficiale Bandai Namco, la prima nuova caratteristica del gioco è il sistema Pirate Karma. Completando alcune missioni per un determinato personaggio o fazione, il Pirate Karma di Rufy nei loro confronti aumenterà. E una volta raggiunti determinati livelli, i giocatori sbloccheranno alcune sequenze filmate e missioni uniche.La seconda nuova caratteristica è la Caccia al tesoro. Ottenibile trovando delle mappe misteriose, i giocatori potranno sfruttare la propria conoscenza di Prison Island per scoprire tesori nascosti e guadagnareingredienti e oggetti, che aiuteranno Rufy nella sua missione.Read more…