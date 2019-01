Scontro tra Luxuria e la Santanché da Giletti | «Hai fatto tanti di quegli interventi che

Ida Platano torna a Uomini e Donne / Video - 'Voglio darmi un'altra possibilità' ma è Scontro con Riccardo : Ida Platano torna a Uomini e Donne per trovare l'amore. 'Voglio darmi un'altra possibilità anche se non sarà facile' ma è scontro con Riccardo

Scontro tra tir e mezzo spargisale sulla A14 Bologna-Taranto : 1 ferito e traffico in tilt : Un tir frigo ha tamponato un mezzo spargisale che stava lavorando per mettere in sicurezza la carreggiata sud dell'A14 Bologna-Taranto, facendolo finire fuori strada. ferito il conducente del mezzo di manutenzione: i vigili del fuoco hanno impiegato pinze e divaricatori per tirarlo fuori dall'abitacolo. Circolazione rallentata per ore.Continua a leggere

Scontro tra due auto sulla Cisa : due anziani e un giovane all'ospedale : Lunigiana e Apuane - La scorsa serata, domenica, i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontremoli sono intervenuti al km 13+450 strada statale 62 della Cisa dove, per cause in ...

Luxuria-Santanchè - lo Scontro è totale : "Con tutti quegli interventi sei più trans di me" : A "Non è l’Arena" su La7 si parla dell'opportunità di affrontare il tema transgender con i bambini in tv. Al centro del...

Scontro in tv Luxuria-Santanchè : 'Sei più trans di me' : Non si placano le polemiche per la trasmissione su Rai3 che ha visto salire in cattedra Vladimir Luxuria, 'interrogata' dagli alunni di una classe composta da bambini dai 9 ai 12 anni. L'attacco all'...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano supera Linz nello Scontro diretto e centra i playoffs : Si sono disputati cinque incontri del 42esimo, e terzultimo, turno di Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2019. C’era anche l’HCB Alto Adige Alperia in campo. Dopo il brillante successo contro i Vienna Capitals di venerdì, gli altoatesini ospitavano l’EHC Linz in uno scontro di capitale importanza a livello di Playoff. Bolzano, infatti, doveva difendere sei punti di vantaggio sugli austriaci e ci riesce. Dopo un match ...

Scontro frontale tra auto in Salento : Ilenia e Ludovica muoiono nella notte a 41 e 30 anni : Ludovica Preite, 30 anni, e Ilenia Falconieri, 41, sono le vittime di un incidente verificatosi durante la notte sulla statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca. Le due donne, ciascuna alla guida della propria auto, si sono scontrate frontalmente per cause in via di accertamento. Indagini in corso.Continua a leggere

Venezuela - ultimatum a Maduro dai leader Ue : «Voto tra otto giorni» Scontro Usa-Russia all’Onu : Parigi, Berlino e Madrid trovano una linea comune sulla crisi Venezuelana. Atteso il consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Probabile il veto di Cina e Russia. . Pompeo: «Maduro via subito». Mosca: «E’ golpe»

Incidenti : Scontro tra pullman e auto - due feriti gravi - coinvolti minori : Milano, 26 gen. (AdnKronos) - scontro tra un pullman e due auto a Lovere, in provincia di Bergamo, alle ore 17.15. Il primo bilancio dell'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, parla di diversi feriti: due i più gravi trasportati in codice rosso in ospedale, uno dei coinvolti ha invece riporta

Venezuela - Ue a Maduro : "Elezioni subito" | Lui : "Sconfiggeremo il golpe degli Usa" | All'Onu è Scontro tra Stati Uniti e Russia : Se il voto non si svolgerà entro otto giorni Macron, Merkel e Sanchez appoggeranno l'autoproclamazione alla presidenza del leader dell'opposizione. Guaidò: "Grazie per l'impegno"

Venezuela - duro Scontro all’Onu tra Usa e Russia. Pompeo : “Regime di Maduro è mafioso e illegittimo”. Mosca : “Golpe” : Tensione alle stelle tra Stati Uniti e Russia sulla crisi politica del Venezuela. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è riunito oggi per una seduta d’emergenza richiesta proprio dagli Usa. “L’esperimento socialista in Venezuela è fallito, la gente è alla fame. Il regime di Maduro è mafioso e illegittimo, ha portato l’economia al collasso. Poniamone fine” ha detto il segretario di stato americano Mike Pompeo ...

Venezuela - Ue a Maduro : "Elezioni subito" | Lui : "Sconfiggeremo il golpe degli Usa" | All'Onu è Scontro tra Stati Uniti e Russia : Se il voto non si svolgerà entro otto giorni Macron, Merkel e Sanchez appoggeranno l'autoproclamazione alla presidenza del leader dell'opposizione. Guaidò: "Grazie per l'impegno"

Aosta - 7 morti nello Scontro tra elicottero e aereo : arrestato il pilota francese : La procura di Aosta ha disposto il fermo del pilota francese Philippe Michel che guidava l'aereo da turismo che ieri si è scontrato contro un elicottero, provocando la morte di sette persone e il ferimento di altre due. Il pilota è attualmente ricoverato in ospedale ed è in stato di choc: "Non è ancora in grado di ricostruire quanto accaduto", riferisce il suo legale.Continua a leggere

Olbia - Scontro tra due traghetti ma nessun ferito - i marinai : 'Ci prende' : Il maltempo, che da giorni sta imperversando su tutta la Penisola, sarebbe all'origine di uno scontro, avvenuto giovedì 24 gennaio, al porto di Olbia, tra due traghetti passeggeri. Uno appartenente alla Grimaldi Lines e uno appartenente alla compagnia Tirrenia, ma non ci sono stati feriti. Il momento dell'impatto, con diversi membri dell'equipaggio della Tirrenia e diversi passeggeri che gridavano "Ci prende, ci prende!" è stato immediatamente ...