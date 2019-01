Sci | Coppa del mondo a Schladming | lo slalom maschile domani in diretta tv su Rai Sport

Sci alpino - Coppa del Mondo Schladming 2019 : confermata la lista degli otto azzurri. Giuliano Razzoli e compagni motivati nella “Night Race” : Dopo l’emozionante weekend di Kitzbuhel, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019 volge il proprio sguardo verso un’altra grande Classica Monumento: lo slalom di Schladming, in Austria. Sulla celebre Planai, e sotto le luci dei riflettori, andrà in scena uno degli appuntamenti più sentiti, vibranti ed affascinanti di tutta la stagione. Su questo pendio, e tra due incredibili ali di folla, i protagonisti dei pali stretti ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Schladming 2019 : chi brillerà sotto le luci dello slalom più atteso della stagione? : Dopo l’emozionante weekend di Kitzbuhel, la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 si regala, e ci regala, un’altra tappa imperdibile della propria stagione: lo slalom di Schladming, in Austria. Sulla celebre pista denominata Planai, e sotto le luci dei riflettori, andrà in scena uno degli appuntamenti più sentiti, vibranti ed affascinanti di tutta l’annata. Su questo pendio, e tra due incredibili ali di folla, i protagonisti dei ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Schladming 2019 : chi brillerà sotto le luci dello slalom più atteso della stagione? : Dopo l’emozionante weekend di Kitzbuhel, la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 si regala, e ci regala, un’altra tappa imperdibile della propria stagione: lo slalom di Schladming, in Austria. Sulla celebre pista denominata Planai, e sotto le luci dei riflettori, andrà in scena uno degli appuntamenti più sentiti, vibranti ed affascinanti di tutta l’annata. Su questo pendio, e tra due incredibili ali di folla, i protagonisti dei ...

Martina porta a casa il bronzo nella Coppa del mondo di Sciabola a Salt Lake City : 'Questo risultato è una dimostrazione che siamo comunque una squadra di altissimo livello. Questo è solo l'inizio'. Così ha commentato la vittoria Martina Criscio, al termine della gara. Il prossimo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Garmisch 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana 31 gennaio-3 febbraio : Come consuetudine dopo il fine settimana di Kitzbuhel la Coppa del Mondo di sci alpino si trasferisce in Germania per il lungo weekend di Garmisch. Si partirà nelle giornate di giovedì e venerdì con le prove della discesa libera sulla pista Kandahar, quindi arriverà la gara vera e propria nella giornata di sabato. Domenica, invece, toccherà allo slalom gigante. Dopodichè si inizierà a pensare ai Mondiali di Are. Andiamo a conoscere nel dettaglio ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Maribor 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo il fine settimana di Garmisch, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2019 saluta le nevi germaniche per trasferirsi a Maribor, in Slovenia, in vista di un weekend dedicato alle discipline tecniche. Le atlete saranno impegnate in uno slalom gigante, nella giornata di venerdì, e uno slalom per quanto riguarda sabato. Manca solamente una settimana al via dei Mondiali di Are, per cui le protagoniste saranno attente nel curare la propria ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Dominik Paris e Sofia Goggia - due campioni assoluti : L’Italia dello sci alpino ha due grandi campioni. Dominik Paris e Sofia Goggia sono i protagonisti del lungo fine settimana di Coppa del Mondo, diviso tra Kitzbuehel e Garmisch. Su due piste storiche gli azzurri sono stati capaci di prestazioni incredibili e che veramente fanno sognare in vista degli ormai imminenti Mondiali di Are. La Streif è ormai la seconda casa di Dominik Paris. Quarta vittoria in carriera per l’altoatesino a ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher padrone. Paris quarto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin sempre in testa : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo resta in vetta - Alexander Bolshunov torna a -88 : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in testa - +180 su Natalia Nepryaeva : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo salto con gli Sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Lunby passa al comando - Elena Runggaldier stabile in 20^ piazza : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Sci - Coppa del Mondo : Paris fa ancora festa - 3° in superG sulla Streif : Solo 10 centesimi dividono Dominik Paris dall'incredibile doppietta sulla Streif. Dopo il trionfo in discesa di venerdì, l'azzurro in superG è terzo dietro al figlio d'arte tedesco Josef Ferstl , 1'13"...

Sci alpinismo - Coppa del Mondo 2019 : Robert Antonioli e Alba De Silvestro vincono le individuali a Font Blanca - podi nelle vertical : L’Italia brilla ancora nella Coppa del Mondo 2019 di sci alpinismo, a Font Blanca (Andorra) si sono disputate le gare individuali e quelle vertical. Nella giornata di sabato, Robert Antonioli e Alba De Silvestro hanno vinto le prove individuali: secondo successo consecutivo per l’azzurro che si è imposto in 1h23:20 battendo il connazionale Matteo Eydallin e il francese Xavier Gachet grazie a un allungo nella discesa del primo giro; ...