Schiaffo delle Marche ai suoi terremotati | 10 milioni per le bici

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Cosa c'entrano le piste ciclabili con la ricostruzione post-terremoto? A prima vista nulla. Eppure un nesso dev'esserci visto che la Regioneha appena deliberato di destinare 5.016.000,00 euro "a valere sui fondi Eventi Sismici Por Fesr2014/202010", per la costruzione di una nuova rete di piste ciclabili. Cifra che sarebbe poi versata in due tranche, per un costo complessivo quindi del doppio, circa 10di euro. Il tutto è motivato nella delibera numero 36 del 22 gennaio scorso, dove si legge: "Nell'ambito del processo di ricostruzione post sisma si ritiene prioritario promuovere interventi volti a migliorare la qualità di vita nelle aree urbane tramite la riduzioneemissioni di carbonio. Al fine di incentivare l'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale e così concorrere alla riduzioneemissioni e dell'assorbimento di carbonio, è necessario ...