Scambio Perisic-Ozil | ecco l’ultimo ostacolo da superare

Calciomercato Inter - Perisic Arsenal : i Gunners offrono lo Scambio con Ozil : Calciomercato Inter – Il club nerazzurro ha ufficializzato nella serata di oggi l’arrivo di Cedric Soares, terzino giunto in prestito con diritto di riscatto dal Southampton. Con la laterale portoghese potrebbe concludersi il mercato in entrata della società meneghina. In realtà però ci potrebbe essere ancora uno spiraglio per quanto riguarda un possibile acquisto. Affinché […] L'articolo Calciomercato Inter , Perisic Arsenal : i ...

Ivan Perisic - la pedina di Scambio ideale per il club nerazzurro : Sei mesi di fuoco per Ivan Perisic, un trofeo in nerazzurro e poi la pedina ideale di scambio del mercato di giugno, ecco cosa vorrebbe il club nerazzurro da lui.A inizio febbraio compirà 30 anni, il sogno mai nascosto di approdare in Premier potrebbe prendere forma in questa estate. Nel 2017 fu bloccato dal club, quando Mourinho lo aspettava allo United. A giugno, di fronte a un’offerta importante, intorno ai 50 milioni, il club nerazzurro ...