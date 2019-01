Sanremo 2020 | Claudio Baglioni verso il terzo festival

termometropolitico

(Di lunedì 28 gennaio 2019)ilLa nuova edizione delnon è ancora iniziata-manca ancora più di una settimana-ma già si parla di. In Rai si pensa all’edizione del prossimo anno e per questo motivo si riflette anche su chi potrebbero essere i futuri presentatori.Il conduttore diDurante l’ultima conferenza stampa, alla direttrice Rai Teresa De Santis, non è piaciuto il commento politico espresso dariguardo l’argomento sull’immigrazione e per questo motivo la neo direttrice e il conduttore sono usciti separati dalla conferenza. Ma i due successivamente hanno chiarito e infatti in Rai si parla già deldie c’è chi sostiene checondurrà per la terza volta di fila ildella musica italiana; è stato fatto anche il nome di ...