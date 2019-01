Sanremo 2019 | quando inizia quest' anno la competizione canora? Ecco le date

Arisa : "Voglio vincere Sanremo 2019. X Factor? Tornerei solo se diventassi povera" : In un'intervista concessa a Leggo, nella quale, tra le altre cose, rivela di essere stata attratta dalle "anime delle persone e non dal sesso", Arisa ha parlato anche delle sue partecipazioni televisive. La cantante, in gara al prossimo Festival di Sanremo, ha detto che tornerebbe nei panni di giudice di X Factor "solo se diventassi povera", mentre accetterebbe di approdare ad Amici in veste di prof/giudice "solo per lavorare con i ...

Sanremo 2019 testi di tutte le canzoni dei Big gara al Festival : Sanremo 2019 testi. Dal 5 al 9 febbraio si terrà il 69° Festival della Canzone Italiana, la competizione canora più attesa dell’anno che vedrà alla conduzione Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo In gara sono stati selezionati 24 Big, tra cui le due Nuove Proposte selezionati durante le serate di Sanremo Giovani a dicembre. Gli artisti si sfideranno quindi nelle canoniche cinque serate di ...

Alessandra Amoroso Ospite a Sanremo 2019! : Confermata la partecipazione di Alessandra Amoroso come Ospite nella prossima edizione del Festival di Sanremo 2019. Ecco tutti i dettagli sulla cantante… E’ stato appena annunciato il nome di un nuovo super Ospite che presenzierà nella prossima edizione del festival di Sanremo 2019. Si tratta di Alessandra Amoroso, la cantante pugliese, vincitrice dell’ottava edizione del talent show amici, sarà Ospite speciale della kermesse ...

Alessandra Amoroso tra i super ospiti di Sanremo 2019 : Evviva! <3 The post Alessandra Amoroso tra i super ospiti di Sanremo 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Sanremo 2019 : date - cantanti - canzoni - ospiti e tutto quello che c'è da sapere : Dal 5 al 9 febbraio, in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston, la 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana, la...

Sanremo 2019 - Serena Rossi canta Mia Martini con Claudio Baglioni : L'attrice napoletana, protagonista nei panni del biopic 'Io sono Mia', salirà sul palco dell'Ariston per un omaggio alla...

Un attore verso la co-conduzione del Festival di Sanremo 2019 con Claudio Bisio e Virginia Raffaele : Si vocifera da un po' ma solo nelle ultime ore c'è stato un rincorrersi di nuove voci a proposito dell'ultimo co-conduttore del Festival di Sanremo 2019. Sul palco, con Claudio Bisio e Virginia Raffaele, ci potrebbe essere un noto attore italiano e il nome che emerge con prepotenza in rete è quello di Claudio Santamaria. Sappiamo già che al fianco di Claudio Baglioni ci sarà la coppia formata da Virginia Raffaele e da Claudio Bisio, ...

Sanremo 2019 - Arisa : «Canto l'amore oltre i sessi» : Parlare con Arisa è giocare a carte scoperte. Ha le idee chiare. Sulla vita e sulla musica. Così Rosalba Pippa - questo il vero nome - torna al Festival per la sesta volta, la prima del 2009 con ...

Sanremo Young 2019 - i nomi dei 20 concorrenti : Manca poco meno di un mese all'inizio della seconda edizione di Sanremo Young, il talent satellite del Festival della Canzone Italiana dedicato a cantanti di età compresa tra i 14 e i 17 anni, che avranno l'opportunità di gareggiare per quattro settimane sul palco dell'Ariston. La trasmissione, che verrà condotta da Antonella Clerici nella prima serata di venerdì e sarà trasmessa su Rai1 dal 15 febbraio al 15 marzo 2019. ...

Sanremo 2019 - Francesco Guccini contro Claudio Baglioni : “L’anno scorso la mia canzone sui migranti era stata bocciata” : A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2019, Francesco Guccini si è scagliato contro Claudio Baglioni, conduttore e direttore artistico del Festival. Quello che non è andato giù al cantautore è stata l’esclusione l’anno scorso della canzone da lui scritta: “Era una canzone sui migranti ed è stata bocciata. Non so se è stato il compagno Baglioni o chi per lui. La cantava Enzo Iacchetti e la cantata bene, si ...

Sanremo 2019 : date - cantanti - canzoni - ospiti e tutto quello che c'è da sapere : Dal 5 al 9 febbraio, in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston, la 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana, la...

Sanremo 2019 cantanti - la confessione di Irama prima della gara : emozione infinita : Irama a Sanremo 2019, l’emozione si fa sentire Come sapete, Irama è tra i cantanti in gara di Sanremo 2019 e come ogni altro sentirà senz’altro la pressione di una competizione così importante. In questi giorni di preparativi l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi appare in video e in foto quasi sempre con […] L'articolo Sanremo 2019 cantanti, la confessione di Irama prima della gara: emozione infinita proviene da ...

Ariana Grande verso Sanremo 2019 : il punto sugli ospiti italiani ed internazionali : Ariana Grande a Sanremo 2019, tra i superospiti internazionali. Anzi, potrebbe in realtà essere l'unica cantante straniera di un Festival di Sanremo dedicato interamente alla musica italiana - sia sul fronte dei Campioni in gara che su quello degli ospiti - come anticipato da Claudio Baglioni. Alle prime conferme sugli ospiti italiani - ultima in ordine di tempo ad essere annunciata al Festival è la cantante salentina Alessandra Amoroso - si ...

Sanremo 2019 - Francesco Guccini smaschera il 'compagno' Francesco Baglioni : 'La canzone sui migranti...' : Claudio Baglioni ha forse cambiato idea, correggendo il tiro sull'immigrazione? Il sospetto lo scatena quanto raccontato da Francesco Guccini , che torna a parlare dall'esclusione come autore dall'...