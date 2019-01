Sanremo 2019 | Ligabue ospite

Sanremo 2019 - Premio alla Carriera a Pino Daniele (e Peppino di Capri ci resta male...) : Il Festival di Sanremo distribuisce ogni anno diversi tipi di premi. Non c'è solo il leone dorato che viene consegnato ai primi classificati della gara al termine della finalissima del sabato, ma ci sono anche altri molti riconoscimenti assegnati alle canzoni e ai cantanti in gara e anche dei premi speciali, alla Carriera o In Memoriam, accordati dalla Direzione Artistica, dall'organizzazione del Festival, dal Comune di Sanremo ed ...

Ligabue tra i super ospiti del Festival di Sanremo 2019 - arriva la conferma dopo le indiscrezioni : dopo settimane di indiscrezioni, ecco arrivare la conferma di Ligabue tra i super ospiti del Festival di Sanremo 2019. L'artista sarà così sul palco del Teatro Ariston per la promozione del suo nuovo album, Start, che sarà rilasciato l'8 marzo dopo l'apripista Luci d'America già in radio dall'11 gennaio scorso. Il nome di Ligabue va così ad aggiungersi a quello di Alessandra Amoroso, reso ufficiale sabato 26 gennaio, che aveva già avuto modo ...

Claudio Santamaria - nudo social prima di Sanremo 2019 : Invidiati, chiacchierati e molto attivi sui social. L'attore Claudio Santamaria e la giornalista Francesca Barra hanno pubblicato sui rispettivi profili social una foto sexy. Il protagonista è ...

Roberto Vecchioni e "Caramelle" - canzone esclusa da Sanremo 2019/ Video "Stile verista - senza moralismi" : esclusa da Sanremo per il tema tabù che tocca, la pedofilia, la canzone Caramelle di Pierdavide Carone e i Dear Jack è difesa da Vecchioni

Arisa si sente bene : «Voglio vincere Sanremo 2019. Rifare X Factor? Solo se diventassi povera» : Arisa Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, è pronta a tornare dove tutto è cominciato. Dopo le due vittorie rispettivamente nel 2009 (nella categoria giovani) e nel 2014, e altre tre partecipazioni, la cantante riparte da Sanremo e dal brano nuovo di zecca Mi sento bene. In un’intervista rilasciata a Leggo la cantante descrive così il nuovo progetto discografico: “Il brano anticipa il disco che uscirà l’8 febbraio – Una ...

Anna Tatangelo alla conquista di Sanremo 2019 : Ne è passato di tempo da quando Anna Tatangelo esordiva sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, a soli 15 anni, vincendo tra i Giovani con Doppiamente fragili. Ora quella ragazzina è diventata una star della musica italiana, ma soprattutto una donna di carattere e indubbio fascino, che fa girare la testa a non pochi uomini. E dopo aver turbato i sogni dei suoi follower su Instagram con scatti molto sensuali, è pronta per ...

Sanremo 2019 - Premio alla carriera a Pino Daniele : Il Comune di Sanremo, in accordo col direttore artistico Claudio Baglioni, attribuisce il prestigioso Premio al cantautore...

Le metamorfosi di Arisa più che kafkiane sono geolocalizzate. Ora siamo a Sanremo 2019 : Arisa a Sanremo 2019 , "si sente bene", lo vuole urlare al mondo , su Instagram , innescando il countdown collettivo alla kermesse edizione 69 giusto per vedere la sua ennesima, esplosiva, espressiva,...

Daniele Silvestri : moglie - canzoni e Sanremo 2019. Chi è il cantante : Daniele Silvestri: moglie, canzoni e Sanremo 2019. Chi è il cantante Con cinque partecipazioni alle spalle, al Festival di Sanremo 2019, torna il cantautore romano Daniele Silvestri con il brano Argento vivo. Dopo il pre-ascolto, quella di Silvestri appare tra le canzoni più titolate alla vittoria della critica. Il testo parla di un ragazzo di 16 anni che racconta, in prima persona, la sua esperienza in prigionia, il tutto si svolge sul ...

Sanremo 2019 : premio alla carriera per Pino Daniele : Pino Daniele La sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai1 dal 5 al 9 febbraio 2019, ricorderà lo scomparso Pino Daniele. Il cantautore, deceduto a Roma il 4 gennaio 2015, riceverà infatti il premio alla carriera città di Sanremo in una delle cinque serate della kermesse. Nelle scorse ore, è stata diffusa una nota sulla motivazione del riconoscimento: “In quarant’anni di incisioni discografiche e di ...

Ex-Otago a Sanremo 2019 : canzone - tour e album. Chi sono : Ex-Otago a Sanremo 2019: canzone, tour e album. Chi sono Gruppo musicale composto da giovani genovesi, gli Ex-Otago sono tra i concorrenti in gara a Sanremo Festival 2019; la famosa kermesse musicale che andrà in onda da martedì 5 febbraio a sabato 9 febbraio su Rai 1. Dopo il pre-ascolto delle 24 canzoni concorrenti, è trapelata qualche informazioni in merito ai temi trattatati e ai primi giudizi. Per quanto riguarda gli Ex-Otago, si ...

Negrita a Sanremo 2019 : chi sono - cantanti e tour. La carriera : Negrita Sanremo 2019: chi sono, cantanti e tour. La carriera I Negrita sono uno dei gruppi rock più noti in Italia. La band parteciperà alla 69esima edizione del Festival di Sanremo (in onda dal 5 al 9 febbraio 2019 su Rai 1) con il brano I ragazzi stanno bene. “I ragazzi stanno bene è un rifiuto, è la non accettazione di certe storture che la società contemporanea ci regala e ci impone ogni giorno. […] Poter urlare: ‘Non ...

Sanremo 2019 : Serena Rossi al Festival : Io Sono Mia: Serena Rossi interpreta Mia Martini a Sanremo La rosa di ospiti, musicali e non, che presenzieranno al Festival di Sanremo 2019, in onda su Rai 1 da martedì 5 a sabato 9 febbraio 2019, sta pian piano prendendo forma. Tra i nomi del mondo della recitazione a calcare il palco dell’Ariston, secondo quanto riporta Adnkronos, Serena Rossi. In attesa di vederla nei panni di Mia Martini con Io sono Mia, biopic sulla cantante che ...

Nino D’Angelo a Sanremo 2019 : età - figli e carriera. Chi è : Nino D’Angelo a Sanremo 2019: età, figli e carriera. Chi è Nino D’Angelo, cantautore napoletano da più di 40 anni, è tra i concorrenti in gara al Festival di Sanremo 2019. Il cantautore, che ha già partecipato 5 volte alla kermesse musicale, stavolta si presenterà sul palco assieme al giovane rapper napoletano Livio Cori. Nino D’Angelo presenta “Un’altra luce”: le due facce di Napoli Il brano in ...