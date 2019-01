Salvini: entro dicembre stop Cara Mineo

: #Salvini: entro fine 2019 mi auguro chiusura anche del Cara di Mineo. Più grandi sono i centri, più difficile è il… - matteosalvinimi : #Salvini: entro fine 2019 mi auguro chiusura anche del Cara di Mineo. Più grandi sono i centri, più difficile è il… - MediasetTgcom24 : Migranti, Salvini: entro dicembre chiuderemo Cara Mineo - Noiconsalvini : ++ #SALVINI, LEGITTIMA DIFESA ENTRO FEBBRAIO ++ -

Dopo la chiusura deldi Castelnuovo di Porto,il ministro dell'Internoannuncia a Rtl che vuole "chiudere ildiquest'anno" perché"più grossi sono i centri e più è facile che si infiltrino i delinquenti"ha ribadito che sulla Sea Watch "non ci sono donne e bambini"e affermato che parlamentari e sindaco saliti a bordo "non hanno rispettato le norme igienico-sanitarie e possono portare a terra di tutto".Infine sul calcio:"Spero che Higuain non si faccia vedere a Milano,non mi piacciono i mercenari".(Di lunedì 28 gennaio 2019)