Salvini | al lavoro per riduzione stipendi Rai

'Salvini rispetti il lavoro dei magistrati' - così l'Anm - : Roma, 24 gen., askanews, - 'Rispetto delle regole significa anche rispetto del lavoro dei magistrati, cui la Costituzione assegna precise prerogative che vanno tenute ben presenti da tutti, in primo ...

Martina : "Abroghiamo il Dl Salvini Referendum - al lavoro sul testo" : "Per quel che mi riguarda quel decreto va abrogato. E lo strumento referendario è assolutamente praticabile". Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Partito Democratico, intervistato da Affaritaliani.it... Segui su affaritaliani.it

Reddito - Di Battista : "Abbiamo costretto Salvini". Sala : "Non conoscono il mondo del lavoro" : Il Reddito di cittadinanza è: "Una rivoluzione nel mondo del lavoro". Parola di Luigi Di Maio che spiega come la misura non sia "solo un'erogazione di soldi a chi è in difficoltà, ma anche un percorso nuovo" per cercare un’occupazione. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico ne ha parlato all'evento organizzato oggi dal M5S sul Reddito di cittadinanza. "D'ora in poi, chi non ha nulla avrà almeno 780 euro" assicura Di Maio secondo ...

Pensioni - Salvini : ‘Grazie a Quota100 arrivano anche i primi posti di lavoro’ : Le Pensioni anticipate con Quota 100 potrebbero avere effetti concreti anche sul fronte dell’occupazione e in particolare di quella giovanile. I due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, rispettivamente leader della Lega e del Movimento 5 stelle, lo sottolineano ormai da tempo e in questo senso, a loro dire, hanno avuto rassicurazioni anche da diverse aziende e partecipate di Stato. I posti di lavoro che si potranno creare difficilmente ...

Pensioni - le novità di Quota 100. La scommessa di Salvini : via da lavoro a 62 anni senza penalità : La scommessa è un milione di pensionati (nel triennio), a fronte di un milione di nuove assunzioni. Per il momento la misura resta "sperimentale". E la famosa Quota 100 è limitata al triennio 2019-2021, con un investimento di 22 miliardi. Il requisito anagrafico per poter accedere all' anticipo pens

Migranti - sbarco a Malta. Salvini : 'La Ue agevola il lavoro a scafisti e Ong' : 'Sono e rimango assolutamente contrario a nuovi arrivi in Italia'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini commentando 'accordo raggiunto per la redistribuzioni dei Migranti delle navi di ...

Salvini 'condivide' Mattarella : più sicurezza - più lavoro : Roma, 31 dic., askanews, - 'Più sicurezza, più lavoro, più attenzione agli ultimi, diritto alla salute, allo studio e ad uno sport sano e civile, un'Europa diversa più attenta ai cittadini e non più ...

Salvini soddisfatto del lavoro con Di Maio : “Con Luigi lavoriamo bene - gli faccio gli auguri” : Salvini soddisfatto del lavoro svolto in questi mesi e contento per la manovra, un lavoro svolto con il collega Di Maio che apprezza e a cui augura le buone feste. “La manovra abbassa le tasse, rimette soldi nelle tasche degli italiani e scommette sul Paese”. Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini oggi in visita all’ospedale dei bambini Buzzi. “Uno legge i giornali e pensa a un’Italia diversa – ha detto ...

Al Bano canta con Salvini : "Sta facendo un grande lavoro per gli italiani" : Il cantante pugliese ha incontrato il vicepremier al Viminale: "Gli ho anche regalato una bottiglia del mio vino"

I leader del governo Di Maio e Salvini contenti del lavoro svolto da Conte con Bruxelles : Di Maio e Matteo Salvini Contenti per la manovra che finalmente è stata accettata da Bruxelles “A Giuseppe Conte va il mio plauso per lo straordinario lavoro e il risultato portato a casa in Europa sulla manovra, nel solo ed esclusivo interesse dei cittadini italiani. Il Presidente del Consiglio con coraggio e competenza è riuscito ad avere successo in un negoziato delicato con la Commissione Ue senza mai indietreggiare e senza tradire gli ...

Di Maio-Salvini : fiducia in lavoro Conte : 11.55 "Continuiamo a sostenere con convinzione la nostra proposta.Piena fiducia nel lavoro di Conte. Siamo persone di buon senso e soprattutto teniamo fede a ciò che avevamo promesso ai cittadini, mantenendo reddito di cittadinanza e quota 100 invariati. Manterremo tutti gli impegni presi, dal lavoro alla sicurezza, dalla salute alle pensioni senza penalizzazioni, dai risarcimenti ai truffati delle banche al sostegno alle imprese". Lo dicono ...

Salvini : polizia postale a lavoro per arrestare chi esulta online : Roma – “Arresto immediato per chi in queste ore sta esultando online. La nostra polizia postale e’ all’avanguardia e sta setacciando la rete per cercare gli infami che festeggiano per la morte di qualcun altro”. Lo dice il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini in diretta facebook da Gerusalemme. L'articolo Salvini: polizia postale a lavoro per arrestare chi esulta online proviene da RomaDailyNews.

Lega - indagato il tesoriere Giulio Centemero. Matteo Salvini : 'Ognuno faccia il suo lavoro' : Magistrati scatenati contro la Lega di Matteo Salvini . Il sequestro dei fondi e le condanne di Umberto Bossi e Francesco Belsito non bastano. Ora, nel mirino, c'è il 'nuovo' Carroccio. Si scopre ...