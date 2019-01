SAG Awards 2019 | chi ha vestito chi

vanityfair

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Lady Gaga in Christian Dior CoutureMargot Robbie in Chanel CoutureEmma Stone in Louis VuittonLupita Nyong'o in Vera WangEmily Blunt in Michael Kors CollectionAmy Adams in Custom CelineLucy Boynton in ErdemCatherine Zeta-Jones in Zuhair MuradJane Fonda in ValentinoRachel Weisz in GivenchyPatricia Clarkson in Zuhair MuradElisabeth Moss in Monique LhuillierSandra Oh in Jenny Packham Robin Wright in Oscar de la RentaDanai Gurira in Ralph & Russo Laverne Cox in Zac Posen Mandy Moore in Custom Jason WuMadeline Brewer in Brock CollectionJulia Garner wearing Zac Posen Yara Shahidi in Fendi Samira Wiley in Georges ChakraSi chiamerebbero Screen Actor Guild. Ma per tutti sono, familiarmente, i SAG. Ad attribuirli, come da tradizione dal 1995 qualche settimana prima degli Oscar – dei quali costituiscono, al pari dei Golden Globe e dei Critics’s Choice, una sorta di ...