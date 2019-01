Rugby | Marius Goosen verso la sfida tra Italia e Scozia | “L’approccio mentale alla

oasport

(Di martedì 29 gennaio 2019) La Nazionalena dista preparando presso il Centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti” di Roma lainaugurale del prossimo Sei Nazioni. La formazione azzurra allenata da Conor O’Shea esordirà contro lasabato 2 febbraio a Murrayfield alle ore 15.15ne. Al termine della doppia seduta di allenamento odierna, caratterizzata dal freddo e dpioggia, Giampiero De Carli, allenatore degli Avanti dell’, ha dichiaratoFederquali sono le sue aspettativeil torneo. “Il Sei Nazioni è sempre stato un torneo duro, ma quello che sta per iniziare credo sia il più competitivo di sempre. – ha dichiarato il tecnico azzurro. – Per noi sarà ancor più stimolante affrontare 5 squadre tra le più forti al mondo. Vogliamo essere efficaci in ogni momento della partita: tutti i giocatori stanno lavorando concretamente in questa ...