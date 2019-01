Royal Rumble 2019 – Trionfano Seth Rollins e Becky Lynch | Ronda Rousey vince e guarda

Royal Rumble match : Brock Lesnar e Daniel Bryan conservano le cinture : Non sono mancate le emozioni a Royal Rumble 2019, il primo grande evento dell'anno targato Wwe. Sul ring di Phoenix sono salite tutte le stelle della compagnia americana, pronti a darsi battaglia per il successo. I risultati però hanno in parte rispettato le attese, con Lesnar e Bryan che sono riusciti a conservare le loro cinture . Molto atteso era anche il Royal Rumble match , tipologia di incontro che ha visto confrontarsi ben trenta atleti. ...

Royal Rumble match - 30 i partecipanti : John Cena e Seth Rollins tra i nomi sicuri : Si avvicina il momento della Royal Rumble 2019, l'evento di wrestling targato Wwe che è senz'altro uno dei più importanti della stagione di questo sport-entertainment. Questo perché dai risultati si iniziano a capire gli s Cena ri di Wrestlemania. Tanti titoli in palio nei match programmati domenica 27 gennaio a Phoenix (in Italia le prime ore del 28), ma il più atteso è senz'altro quello che dà il nome allo stesso evento, vale a dire la Royal ...

Wwe Royal Rumble 2019 : Lesnar sfida Finn Balor - tanti incontri in programma : Ci siamo. La Royal Rumble 2019 è il primo grande evento targato Wwe dell'anno, un appuntamento davvero imperdibile per chi ama questo sport entertainment. Si terrà domenica 27 gennaio, quando in Italia saranno già le prime ore del giorno successivo e ci proporrà non solo grandi incontri per il titolo, ma anche la tipologia di match che dà il titolo all'evento, ovvero la Royal Rumble, sia al maschile che al femminile. In cosa consiste? Trenta ...