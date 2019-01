Roma | Totti incoraggia la squadra | ' Forza ragazzi | coi voi fino alla fine'

Francesco Totti carica la Roma - con il motto della Juventus : “fino alla fine” : Francesco Totti ha voluto mostrare la propria vicinanza alla Roma dopo il pareggio 3-3 contro l’Atalanta, una gara ricca di alti e bassi “Sempre con voi…fino alla fine! Forza ragazzi“. Francesco Totti, su Instagram, carica la Roma dopo il deludente pareggio per 3-3 di ieri a Bergamo, dove i giallorossi si sono fatti rimontare tre reti, e in vista della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. ...

Roma : carica Totti 'Forza - sono con voi' : ANSA, - Roma, 28 GEN - "Sempre con voi...fino alla fine". All'indomani dell'incredibile pareggio subito in rimonta dalla Roma a Bergamo, Francesco Totti si schiera al fianco di squadra e allenatore ...

Roma - El Shaarawy a Londra per una partita di biliardo. E Totti lo prende in giro : 'Ma non sei capace...' : Sabato ha risolto la partita contro il Torino segnando il decisivo gol del 3-2, Stephan El Shaarawy ha deciso poi di festeggiare partendo per qualche giorno. Destinazione? Londra, per assistere a una ...

Mihajlovic : 'Boskov unico - così facemmo esordire Totti con la Roma' : Sinisa Mihajlovic racconta Vujadin Boskov. L'ex tecnico di Milan e Torino, oggi senza squadra, è intervenuto a 'Rabona' per spiegare il rapporto che aveva con l'allenatore serbo, un'icona del calcio ...

ZANIOLO GOL COL CUCCHIAIO ALLA TOTTI/ Video - Di Francesco lo volle a Roma - lui : 'Un sogno che si realizza' : Nicolò ZANIOLO ha segnato un gol col CUCCHIAIO in Roma Sassuolo tanto da far ritirare fuori tante delle perle di Francesco TOTTI con la maglia giallorossa

Roma-Sassuolo - Zaniolo : 'cucchiaio' alla Totti per il primo gol in Serie A. VIDEO : Fa le cose in grande, Nicolò Zaniolo: il primo gol con la maglia della Roma, che è anche il suo primo gol in Serie A, è un'autentica perla. Siamo al 59': palla in verticale di Under, Zaniolo affonda ...

Zaniolo - primo gol alla Totti. E la Roma batte il Sassuolo 3-0 : Soffre tanto, a volte è vinta dai suoi stessi errori, ma quando la Roma gioca e fa sul serio allora è una delizia da vedere. I giallorossi tornano quelli di una volta almeno per una sera, ritrovano il vero Schick e travolgono 3-1 il Sassuolo all'Olimpico. L'attaccante ceco si procura il rigore della

VIDEO audio Nainggolan - ascolta le parole del belga : “Totti potrebbe darmi una mano - voglio tornà a Roma…” : Il calciatore belga dell’Inter Radja Nainggolan sempre al centro della scena in questi ultimi giorni. Dopo essere stato sospeso per motivi disciplinari dalla società nerazzurra, per essersi presentato nuovamente in ritardo in allenamento, il centrocampista è finito al centro di un vero e proprio caso. Nel giorno di Natale, su diversi account social (Instagram), è stato diffuso un audio nel quale il “Ninja” parlando in via ...

Champions League Roma - Totti : 'Non dobbiamo sottovalutare il Porto' : La Roma, sotto la gestione di Di Francesco, ha dimostrato di sapersi adattare davvero bene a una competizione di alto profilo come la Champions League. Solo lo scorso anno arrivò in semifinale. Contro il Liverpool dell'ex Salah, nel frattempo diventato una stella di livello internazionale. Purtroppo quella Roma, che sognava di vendicarsi della famosa sconfitta ai rigori nella finalissima "storica" del 1984, all'andata andò sotto addirittura per ...

Roma : Totti - Di Francesco ne verrà fuori : ANSA, - Roma, 17 DIC - ''Ci manca la continuità e la fiducia, dobbiamo compattarci in questo momento di difficoltà e uscirne''. Parola di Francesco Totti che dopo il 3-2 della Roma con il Genoa ...

Roma-Porto - Totti : “A febbraio cercheremo di essere al top” : ROMA PORTO Totti – “Da qua a febbraio abbiamo due mesi di tempo per tornare ad essere noi stessi, ad essere la Roma che vogliamo, e cercheremo di arrivare a febbraio al top”. Sono le parole dell’ex capitano e oggi dirigente della Roma da Nyon a Sky Sport dopo il sorteggio di Champions sul momento […] L'articolo Roma-Porto, Totti: “A febbraio cercheremo di essere al top” proviene da Serie A News Calcio - ...

Roma-Porto - Totti frena l’entusiasmo : “Non dobbiamo sottovalutarli - due mesi per arrivare al top” : Al termine del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, il dirigente della Roma Francesco Totti ha parlato a Sky Sport dell’accoppiamento col Porto: “Non dobbiamo sottovalutarli: sono impegnativi, forti, sono primi in classifica, hanno fatto un girone di alto livello e sappiamo tutti che il campo racconta sempre storie diverse. Da qua a febbraio ci sono due mesi di tempo: cercheremo di arrivare al top, non è troppo ...

Roma - Totti commenta il sorteggio di Champions : “siamo stati fortunati a pescare il Porto” : Francesco Totti, dirigente della Roma, ha parlato del sorteggio di Champions League che vedrà i giallorossi affrontare il Porto “Miglior sorteggio possibile? Diciamo che siamo stati abbastanza fortunati guardando le altre possibili avversarie. ma non sottovalutiamo il Porto: è primo nel suo campionato, ha vinto il girone. E in campo poi i pronostici non contano nulla. Da ora a febbraio abbiamo due mesi di tempo per ritornare noi ...