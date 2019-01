Roma | scontri Ncc-polizia davanti al Senato

Protesta Ncc a Roma - scontri e feriti : Un manifestante contuso e sei feriti tra le forze dell'ordine nel corso della Protesta a Roma degli Ncc. Quattro appartenenti alle forze dell'ordine, fa sapere la Questura di Roma, "sono rimasti ...

Scontri Liverpool-Roma : mandato d’arresto europeo per un terzo tifoso giallorosso : Emanato un mandato d’arresto per il terzo tifoso della Roma coinvolto negli scontro del 24 aprile 2018 in occasione del match contro il Liverpool La Cassazione ha dato il via libera al mandato d’arresto europeo- processuale per il tifoso della Roma, Simone Mastrelli, richiesto il 4 ottobre dalla Gran Bretagna con l’accusa di lesioni aggravate e adunata sediziosa prima della partita Liverpool-Roma. Negli Scontri ...

Scontri Napoli-Verona - due arrestati già coinvolti in un blitz contro Romanisti : Sono stati arrestati tifosi del Napoli per gli Scontri in occasione della partita contro il Verona dello scorso 6 gennaio, colpiti dal provvedimento anche due persone già destinatarie di misure cautelari per avere preso parte all’agguato nei confronti di tifosi della Roma lo scorso aprile nel match di ritorno di Champions League contro il Barcellona. Si tratta di Carmine Cacciapuoti e di Diego Infante, finiti in carcere anche Tommaso ...

Roma - scontri tra ultras e polizia alla festa della Lazio. Un arresto e 8 agenti contusi : L'articolo Roma, scontri tra ultras e polizia alla festa della Lazio. Un arresto e 8 agenti contusi proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Roma - scontri tra ultras e polizia alla festa della Lazio : Roma,, askanews, - Otto appartenenti alle forze dell'ordine feriti, contusi ma non gravi,, un tifoso arrestato e altri 3 denunciati, tutti appartenenti alle frange ultras della Lazio, nei confronti ...

Roma - lanci di bottiglie e scontri con la polizia durante i festeggiamenti della Lazio : 7 agenti feriti e 3 fermi : scontri la scorsa notte a Roma durante i festeggiamenti per i 119 anni della Lazio in piazza della Libertà al centro di Roma. Un gruppo di tifosi, a volto coperto, si è staccato dai circa 2500 presenti in piazza e ha iniziato a lanciare bottiglie e altri oggetti contro la polizia che ha risposto con cariche, lacrimogeni e idranti. Al momento si contano sette poliziotti feriti e tre tifosi fermati L'articolo Roma, lanci di bottiglie e scontri con ...

A Roma otto agenti di polizia sono stati feriti negli scontri durante i festeggiamenti di un gruppo di tifosi della Lazio : La scorsa notte a Roma, in piazza della Libertà, ci sono stati degli scontri fra tifosi della Lazio e polizia. durante i festeggiamenti per i 119 anni della squadra, un gruppo di tifosi si è staccato dal presidio a cui

Roma - scontri nella notte con ultras Lazio : 1 arresto e 3 denunce : Roma, 9 gen., askanews, - Otto appartenenti alle forze dell'ordine feriti, contusi ma non gravi, con prognosi dai 4 ai 20 giorni,, un tifoso arrestato e altri 3 denunciati, tutti appartenenti alle ...

Roma - scontri nella notte con ultras Lazio : 1 arresto e 3 denunce : Roma, 9 gen., askanews, - Otto appartenenti alle forze dell'ordine feriti, contusi ma non gravi, con prognosi dai 4 ai 20 giorni,, un tifoso arrestato e altri 3 denunciati, tutti appartenenti alle ...

Festeggiamenti Lazio - scontri a Roma : fermati 3 ultras biancocelesti : I tifosi celebravano i 119 anni della squadra. Un gruppo ha assalito i poliziotti: dieci agenti feriti

Calcio : festeggiamenti per i 119 anni della Lazio - scontri a Roma : scontri la scorsa notte a Roma durante i festeggiamenti per i 119 anni della Lazio in piazza della Liberà, al centro di Roma. Un gruppo di tifosi, a volto coperto, si è staccato dai circa 2500 ...

Anniversario Lazio - scontri a Roma : 10.05 scontri la scorsa notte a Roma durante i festeggiamenti per i 119 anni della Lazio in piazza della Libertà. Un gruppo di tifosi, a volto coperto, si è staccato dai circa 2500 presenti in piazza e ha iniziato a lanciare bottiglie e altri oggetti contro la polizia che ha risposto con cariche, lacrimogeni e idranti. Sette poliziotti sono rimasti feriti e tre tifosi sono stati fermati.

Scontri sulla A1 : agguato degli ultras bolognesi al bus dei tifosi del Torino diretti a Roma | Salvini : in galera : Spintoni e pugni stamani traopposte tifoserie nell'area Chianti dell'A1 a Firenze: secondoquanto spiegato dalla polizia coinvolti supporter del Torino edel Bologna che viaggiavano su due pullman.

Roma - scontri : denunciati tifosi tedeschi : 2.31 Al termine degli accertamenti negli uffici della Digos, i 5 tifosi tedeschi fermati durante l'afflusso nei pressi del Ponte della musica a Roma sono stati denunciati per aver cercato di forzare il cordone delle Forze dell'ordine Lo comunica la Questura di Roma. Il tifoso che ha scavalcato le barriere del settore ospiti,cercando di invadere il campo da gioco e bloccato dal personale della Polizia di Stato, è stato arrestato. Verrà ...